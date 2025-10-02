HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones 2026 en riesgo: JNE solicita S/ 372 millones adicionales para los próximos comicios electorales

Roberto Burneo, presidente del JNE, advirtió ante el Congreso que el presupuesto aprobado para el 2026 es insuficiente y podría afectar la transparencia, fiscalización y confianza ciudadana en los resultados.

Presidente del JNE solicitó presupuesto adicional ante el Congreso. Foto: composición LR
Presidente del JNE solicitó presupuesto adicional ante el Congreso. Foto: composición LR

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, alertó que las elecciones generales de 2026 se encuentran en “riesgo” si no se aprueba un presupuesto adicional de S/ 372 millones. Durante su presentación en el Congreso, señaló que los fondos asignados no cubren las necesidades mínimas para garantizar la organización de los comicios y la legitimidad de sus resultados.

Según detalló Burneo, el presupuesto aprobado hasta ahora es de S/ 390,5 millones, monto que no alcanza para cubrir la magnitud de las próximas elecciones. En 2026, el país enfrentará un proceso electoral múltiple: elecciones generales, regionales, municipales y en centros poblados. Este escenario requiere mayor despliegue logístico, capacitación de personal y sistemas tecnológicos seguros.

"390 millones que no cubre nada de los procesos del próximo año. Está en riesgo el normal desenvolvimiento de los procesos electorales. Está en peligro si no se entiende que se tiene que aprobar en el día 1 del año siguiente la demanda que hemos solicitado", comentó.

La brecha presupuestal se distribuye en diferentes rubros: S/ 29,3 millones para funcionamiento del JNE, S/ 156,9 millones para elecciones generales, S/ 184,6 millones para comicios regionales y municipales, y S/ 1,5 millones para elecciones en centros poblados. Burneo advirtió que sin esos recursos se limitaría la contratación de fiscalizadores, la implementación de auditorías y el uso de ciberinteligencia.

El titular del JNE remarcó que no se trata de un pedido extraordinario, sino de una necesidad operativa para preservar la legitimidad de los resultados. “Sin este presupuesto, se afectará la transparencia del proceso y la confianza ciudadana”, indicó. Además, pidió que el Congreso atienda la solicitud desde el inicio del 2026 para no comprometer la preparación del cronograma electoral.

