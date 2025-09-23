Instituciones y gremios empresariales piden al Ejecutivo acudir al TC por ley que crea 20 universidades al caballazo

Tras mostrar su rechazo por considerarla una propuesta irresponsable e inviable, diversas instituciones y gremios empresariales han solicitado al Poder Ejecutivo acudir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la creación de 20 universidades públicas de un solo porrazo, tal como lo pretende hacer, por insistencia, el actual Congreso de la República.

El Consejo Nacional de Educación (CNE), la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) y los gremios empresariales agrupados en el Pacto por la Educación de Calidad lamentaron que el Parlamento haya aprobado una autógrafa de ley que busca crear este masivo número de universidades sin tomar en cuenta las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Educación (Minedu), los cuales advirtieron que no se cuenta con el presupuesto necesario.

El presidente del CNE, Luis Lescano, consideró que la propuesta es un contrasentido porque, en vez de fortalecer a las universidades existentes, se está impulsando la creación de nuevas instituciones sin presupuesto, infraestructura, equipamiento ni plana docente.

“Lo que hay que darle mayor presupuesto a las universidades emblemáticas que ya tenemos, que San Marcos, la UNI, la Universidad de Arequipa o la de Huamanga tengan filiales en esas regiones. No se trata de crear instituciones con comisiones organizadoras que duran 10 años (como las 14 creadas en el periodo legislativo 2006-2011)”, aseveró.

Los sectores empresariales agrupados en el Pacto por la Educación de Calidad, tales como Confiep, IPAE, AFIN, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre otros, demandaron al Gobierno de Dina Boluarte presentar de inmediato una acción de inconstitucionalidad ante el TC, con el objetivo de dejar sin efecto esta iniciativa que vulnera principios básicos de legalidad, calidad y sostenibilidad.

“Se trata de un acto populista e irresponsable que utiliza las expectativas de la población para fines políticos. Además, al no asignarse recursos necesarios, estas universidades nacen condenadas a la precariedad y descrédito”, señalaron los gremios empresariales.

No hay presupuesto

La Asociación de Universidades Nacionales del Perú también lamentó que se aprueben estas propuestas inviables en el Congreso. “Crear una universidad pública no se resuelve con una ley. Exige infraestructura saneada, equipamiento académico y científico, docentes, presupuesto, mantenimiento y licenciamiento. Hasta que estas condiciones mínimas no estén garantizadas y financiadas, les pedimos a los legisladores que dejen de crear más universidades para no multiplicar la precariedad”, afirmó.

La Aunap también exhortó al Parlamento aprobar una moratoria en la creación de nuevas universidades públicas hasta garantizar el financiamiento de las que ya funcionan. “Se aprueban estas normas cuando el Ejecutivo pretende recortar el presupuesto del 2026 de las universidades, lo que afectaría a más de 363.000 jóvenes estudiantes”, manifestó.

Lamentable precedente

La situación es preocupante porque, como reveló este diario, en ningún otro periodo parlamentario de la historia republicana se han creado tantas universidades públicas, de forma populista, como en el actual que termina funciones el próximo año.

A través de una revisión de datos, La República ha podido comprobar que, desde julio del 2021 hasta setiembre del 2025, se han promulgado leyes de creación para 20 nuevas universidades públicas en 10 regiones del país. En tanto, está a la espera esta última iniciativa que crea 20 adicionales.

Esta ola de instituciones fundadas al caballazo ya supera a la del periodo legislativo 2006-2011, del Gobierno de Alan García, en la que se abrieron 16 universidades nacionales, de las cuales 14 siguen con comisiones organizadoras y dos existen solo en papeles (en SJL y Los Olivos).

"Bomba de tiempo"

“Este Congreso dejará una bomba de tiempo al siguiente Gobierno. Las poblaciones locales van a estar exacerbadas cuando vean que las nuevas universidades no se abrirán en el corto plazo”, respondió el exfuncionario del Minedu, Jorge Mori, quien es hoy director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes).

Mori explicó que 14 universidades creadas entre el 2006 y 2011 tardaron siete años, en promedio, para entrar en funcionamiento y aún siguen con comisiones organizadoras por la poca oferta de docentes investigadores en esas localidades.

“Si el Congreso se va creando 45 nuevas universidades públicas habrá 94 en el Perú, si sumamos a las 49 ya existentes y licenciadas. Eso es inviable. Acá hay populismo y aprovechamiento político y se burlan de las poblaciones de regiones”, cuestionó.