Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Economía

Trabajadores CAS cerca de recibir CTS y gratificaciones: Pleno del Congreso aprobó otorgarles beneficios

Por una abrumadora mayoría, el Parlamento dio luz verde a la modificación del Decreto Legislativo N° 1057. Está pendiente la segunda votación de este dictamen que busca que los trabajadores CAS accedan a la CTS y dos gratificaciones.

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057. Foto: composición LR/Andina
El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057. Foto: composición LR/Andina

Con 87 votos a favor, dos en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen de la ley que busca garantizar el otorgamiento de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100% y dos gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

La propuesta consensuada por las Comisiones de Presupuesto y Trabajo quedó pendiente de ser ratificada en una próxima sesión dentro los próximos siete días como mínimo, según estipula el Reglamento del Poder Legislativo. De ser promulgada por el Poder Ejecutivo, se daría un paso importante para erradicar la discriminación laboral que sufre este grupo de empleados.

"Este conjunto de proyectos legislativos buscan eliminar la discriminación contra los trabajadores CAS, reconociendo derechos y haciendo que el sistema laboral sea más justo, equitativo y coherente con los mandatos constitucionales y estándares internacionales. No debemos dejar de lado los impactos positivos en la productividad del personal CAS para fortalecer el funcionamiento de la administración estatal", sostuvo Álex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo.

PUEDES VER: Trabajadores CAS marcharon: exigen aprobación de proyecto de ley para recibir CTS al 100%

lr.pe

Trabajadores CAS recibirán CTS y gratificaciones

De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, se modifican los artículos 3,6 y 5 del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen CAS. Respecto al primer cambio, se redefine al Contrato Administrativo de Servicios como "una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado como único empleador, la cual se regula por la presente norma y supletoriamente por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en lo que le favorezca al trabajador".

En segundo orden, se precisa que el otorgamiento de las gratificaciones y la CTS establecidos en el presente dispositivo legal serán equivalentes a una remuneración mensual. En el caso de la compensación, su pago es cancelatorio y solo se hará efectivo tras la culminación del vínculo del servidor público con la entidad.

PUEDES VER: Trabajadores CAS recibirían CTS recortada: Gobierno presentó proyecto ante el Congreso para viabilizar beneficio

lr.pe

Además, la segunda disposición complementaria final estipula que la implementación de estos beneficios deben ser autorizados con la opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía, que será compartida a las entidades públicas del los gobiernos a nivel nacional, regional y local, cuyos servidores estén sujetos al Decreto Legislativo N" 1057.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo presentó hace algunos días un proyecto de ley que busca que los trabajadores CAS reciban su CTS, equivalente al 14% de la remuneración mensual, por año o fracción mayor a seis meses de servicio. No obstante, dicha iniciativa ha sido calificada por la Confederación Nacional de Trabajadores CAS del Perú como una "migaja disfraza de derechos".

PUEDES VER: Retiro AFP 2025 fue aprobado por el Pleno del Congreso: afiliados podrán acceder hasta 4 UIT de sus fondos

lr.pe

Duración de contratos para trabajadores CAS

Aparte del otorgamiento de la CTS y gratificaciones, la norma precisa que quienes cubran plazas permanentes puedan acceder a contratos a plazo indeterminado. En detalle, el artículo cinco precisa que el CAS puede ser celebrado en tres plazos:

  • A plazo indeterminado: Es aquel contrato administrativo de servicios, que previo concurso público de mérito, se celebra por tiempo indeterminado para el desarrollo de actividades permanentes.
  • A plazo determinado: Para suplencia, actividades permanentes de necesidad transitoria, actividades temporales de necesidad transitoria, actividades de emergencia de necesidad transitoria y para actividades en programas y proyectos especiales de necesidad transitoria.
  • Supeditado a la confianza: Para realizar actividades en el entorno directo e inmediato de los funcionarios o directivos públicos a cuya permanencia está condicionada. Ingresa sin concurso público de méritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa, pero sujeto a la acreditación de los requisitos mínimos del puesto.

