Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos por la presidenta entre perfume Dior, estatuas y cosméticos

El registro oficial de obsequios recibidos por la presidenta Dina Boluarte ha revelado una lista de regalos valorados en miles de dólares como perfume Dior, estatuas y cosméticos recibidos durante actos protocolares y foros internacionales. Esto ocurre tras una flexibilización de la norma que regula estos obsequios, según Punto Final.

Entre los artículos más llamativos se encuentran una réplica de la estatua de bronce de Sanxingdui, valorada en más de U$S10.000 en subastas, sets de cosméticos coreanos que pueden superar los U$S20.000 y exclusivos perfumes de Dior. También se registran vajillas de cerámica Mashiko Yaki, que pueden costar hasta U$S650 por plato, y productos de lujo de la marca coreana Whoo, cuyo set de cosméticos puede llegar a los U$S20 mil.

A estos regalos se suman botellas de sake, cuchillos ceremoniales Kris de U$S500, y jarrones de gran valor entregados durante visitas protocolares a países como Japón e Indonesia. Durante el APEC 2024, naciones como Taiwán, Canadá y Tailandia también obsequiaron cajas con contenidos desconocidos, mientras que Hong Kong entregó un set de porcelana valorado en U$S300.

Otros obsequios incluyen perfumes de lujo, como uno que la embajadora de Malasia le entregó a Boluarte, cuyo valor puede oscilar entre U$S100 y U$S200, y en el caso de ediciones limitadas, alcanzar hasta los U$S15,000.

Sin embargo, lo que más ha generado controversia es la ausencia en el registro de obsequios aún más polémicos, como los relojes Rolex entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y otros obsequios de alcaldes y gobernadores, que no figuran en la lista oficial.

Flexibilidad de norma

Este cambio en la norma ha permitido una flexibilización que ya no limita los regalos a artículos de bajo valor, como lapiceros o porta documentos, y ha abierto la puerta a la recepción de obsequios de lujo sin un límite claro de precio. Desde la Presidencia, se ha respondido a las críticas calificando la información de "tendenciosa" y asegurando que estos intercambios son parte de un protocolo internacional de larga data, utilizado por altas autoridades.

Según el comunicado oficial, la norma tiene como objetivo ordenar la recepción y devolución de regalos, alineándose con el Código de Ética de la Función Pública y con prácticas seguidas por otras entidades como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.