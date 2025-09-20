HOYSuscripcion LR Focus

Organizaciones sociales denuncian bloqueos de sus líneas telefónicas previo a las marchas

Dirigentas sociales mostraron su extrañeza por la imposibilidad de recibir llamadas a pocas horas de la movilización ciudadana. Para Milagros Samillán, integrante de la Asociación de familiares de víctimas en Puno, podría tratarse de un amedrentamiento del gobierno.

Milagros Samillán denunció que no puede realizar llamadas telefónicas desde ayer. Foto: composición LR/Archivo
Milagros Samillán denunció que no puede realizar llamadas telefónicas desde ayer. Foto: composición LR/Archivo

A pocas horas del inicio de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, diversas organizaciones de sociedad civil han denunciado el bloqueo de sus líneas telefónicas. Tanto Coraly Escobar, dirigente de la Federación de estudiantes de la PUCP (FePuc), y Milagros Samillán, representantes de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, indicaron a La República que, desde ayer no pueden realizar llamadas.

"No puedo contestar llamadas porque me bloquearon mi equipo desde ayer, puede que sea una forma de meter miedo de parte del Gobierno por la marcha de hoy", sostuvo Samillán, hermana de Marco Antonio Samillán, quien perdió la vida el 9 de enero del 2023 producto de la represión policial en Juliaca.

De la misma forma, Coraly Escobar corroboró afrontar la misma situación y compartió su extrañeza. Como se recuerda, la marcha de este sábado 20 de septiembre ha sido convocada por Generación Z, un movimiento juvenil que utiliza símbolos de rebeldía y que levanta su voz de protesta contra la reforma de pensiones gestada por el Congreso, la corrupción y la inseguridad ciudadana que campea nuestro país.

PUEDES VER: Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

¿Qué otras organizaciones se sumarán a la marcha juvenil?

A la movilización se sumarán otros colectivos como “Jóvenes Líderes para el Perú” y “KeikoNoVa”, así como gremios sindicales, de aportantes y transportistas. Por ejemplo, desde la CGTP consideran que la Ley de Modernización Previsional respaldada por el Congreso, el Ejecutivo y los grupos de poder económico debe derogarse.

"El reglamento de esta reforma no es más que la aplicación operativa de una ley que promovida por el fujimorismo y respaldada por las bancadas de derecha y el gobierno, favoreciendo a intereses empresariales, a costa del futuro de los aportantes. En consecuencia, la única salida real es su derogatoria"; indicó la central sindical.

De igual forma, el colectivo Voz Ciudadana dejó en claro que la marcha ciudadana busca frenar los abusos cometidos por el Congreso y la injusticia que afecta a la población. En ese sentido, invocaron a todos los peruanos a unirse a esta causa y recomendaron a los comercios a suspender sus actividades, con el fin de evitar afectaciones a sus negocios.

¿A qué hora será la marcha juvenil y en qué lugares?

De acuerdo con la convocatoria difundida en las redes sociales, la concentración central será en la Plaza San Martín a las 5:00 p. m.. Desde dicho lugar emblemático, los manifestantes se reunirán para luego, intentar llegar al frontis del Congreso. En el caso de Arequipa, el punto de reunión será en la Puerta de Ingeniería de la Universidad San Agustín de Arequipa (UNSA).

