Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Política

Marcha contra Boluarte y el Congreso: PNP reprime a manifestantes con bombas lacrimógenas en Plaza San Martín

Durante la movilización contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, la Policía lanzó bombas lacrimógenas en la Plaza San Martín para dispersar a los manifestantes que protestaban pacíficamente.

Enfrentamientos en Plaza San Martín. Créditos: Francisco Erazo & Royce Rodríguez / URPI-LR
Enfrentamientos en Plaza San Martín. Créditos: Francisco Erazo & Royce Rodríguez / URPI-LR

La jornada de protesta de este sábado 20 de setiembre en el Centro de Lima escaló en tensión cuando la Policía respondió lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, lo que generó corridas y enfrentamientos en las calles de alrededor de la Plaza San Martín.

Los participantes de la llamada marcha de la 'Generación Z' manifestaron su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, exigiendo la salida de la mandataria, la derogatoria de la ley pro AFP y lanzando arengas contra el Parlamento. Asimismo, denunciaron el uso excesivo de la fuerza policial.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Noticia en desarrollo...

