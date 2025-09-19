HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Política

La juventud toma las calles: marcha contra Boluarte y el Congreso se dará este 20 y 21 de septiembre

La Generación Z se moviliza en Perú este 20 y 21 de septiembre, exigiendo cambios al régimen de Dina Boluarte y denunciando la reforma de pensiones. Jóvenes, gremios y organizaciones se unen por la dignidad y el futuro.

Colectivo 'Generación Z' hizo un llamado a toda la ciudadanía para marchar en contra del Gobierno y el Congreso este 20 y 21 de septiembre. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
Colectivo 'Generación Z' hizo un llamado a toda la ciudadanía para marchar en contra del Gobierno y el Congreso este 20 y 21 de septiembre. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Se acabó la paciencia. La indignación se desbordará este 20 y 21 de septiembre, cuando miles de jóvenes, colectivos y gremios salgan a marchar contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Las convocatorias han tomado fuerza en redes sociales y en las calles, sumando a sindicatos, transportistas y organizaciones ciudadanas que rechazan la reforma de pensiones y el deterioro de la democracia en el Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las movilizaciones han sido bautizadas como la marcha de la Generación Z, un movimiento que busca sacudir el orden político con símbolos de rebeldía y con la fuerza de una juventud cansada de la corrupción y la impunidad. Desde Lima hasta regiones como Cusco, Arequipa y Trujillo, los llamados a la protesta apuntan a convertirse en un nuevo punto de quiebre contra un Gobierno que nunca fue elegido en las urnas y un Parlamento que legisla de espaldas al pueblo.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Gobierno de Boluarte respalda al fujimorismo y cuestiona a la Fiscalía por pedir la exclusión de Fuerza Popular

lr.pe

La convocatoria no es aislada. Se suma a la ola de manifestaciones que ya tuvo un primer pulso la semana pasada, aunque con asistencia limitada. Ahora, el respaldo de transportistas, el magisterio y diversos gremios laborales busca dar mayor contundencia a la jornada. El mensaje es claro: no se trata solo de los fondos de pensiones, sino de la dignidad, el empleo y el futuro de un país gobernado por élites insensibles a la realidad de la mayoría.

La chispa que encendió esta protesta fue la Ley 32123, aprobada por el Congreso con el respaldo de Boluarte, que favorece abiertamente a las AFP y recorta derechos de los afiliados. A eso se suma la inseguridad ciudadana, el alza del costo de vida y la persistente corrupción en las altas esferas. Todo ello ha generado un caldo de cultivo explosivo, donde la juventud se asume como protagonista de una lucha que busca recuperar la voz de la ciudadanía en la calle.

PUEDES VER: Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

lr.pe

Generación Z contra el régimen: inspiración y rabia en las calles

La Generación Z, que en Nepal protagonizó movilizaciones históricas contra el abuso de poder, se ha convertido en un referente para los jóvenes peruanos. En redes sociales circulan afiches con símbolos de resistencia, como la bandera pirata Mugiwara: un estandarte con una calavera de sombrero de paja, tomado del anime One Piece, que ya ondeó en protestas internacionales. Para muchos, esta marcha representa el inicio de un despertar generacional frente a la indiferencia de las élites políticas.

Los colectivos organizadores han dejado claro que la protesta no se limita a un sector ideológico. Participan universitarios, trabajadores, organizaciones vecinales y agrupaciones sociales que ven en esta movilización una oportunidad para exigir un cambio profundo. La convocatoria se ha viralizado, rompiendo las barreras de los partidos tradicionales y apelando directamente a la indignación ciudadana.

PUEDES VER: Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

lr.pe

Aunque las condiciones políticas del Perú no son las mismas que en Nepal, el malestar acumulado es un terreno fértil para que estas protestas crezcan. El descrédito de Boluarte, que gobierna sin legitimidad popular, y de un Congreso controlado por intereses privados, ha abierto un espacio para que los jóvenes marquen la pauta de la resistencia social.

En sus mensajes de convocatoria, los jóvenes organizadores no solo apelan a la unidad y a la indignación social, sino que también dirigen su mirada a la crisis institucional. Han expresado respaldo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien consideran una de las pocas autoridades que enfrenta el copamiento del Estado por redes de corrupción y crimen organizado. En esa línea, advirtieron a la Junta Nacional de Justicia de no intentar removerla de su cargo, pues ello sería interpretado como una agresión más del régimen y sus aliados.

PUEDES VER: Fiscalía cita los casos de ANTAURO, Refah Partisi y Batusana al pedir ilegalidad de Fuerza Popular

lr.pe

Gremios y colectivos suman fuerza a la movilización

El respaldo de gremios ha dado mayor alcance a la convocatoria. Transportistas anunciaron que se unirán a las movilizaciones, denunciando la falta de medidas frente a la crisis del sector. El Sutep también ha confirmado su participación, señalando que la lucha no es solo por las pensiones, sino por el derecho a un país más justo y seguro para todos.

Diversos colectivos ciudadanos, como Voz Ciudadana, Jóvenes Líderes para el Perú y KeikoNoVa, han reforzado los llamados a concentrarse en la Plaza San Martín desde las 5:00 p.m. El itinerario de la marcha incluye desplazarse hacia el Congreso, donde se prevé un fuerte resguardo policial. Pese a ello, las organizaciones insisten en que la protesta será pacífica, aunque no descartan que la represión vuelva a imponerse, como en manifestaciones anteriores.

La articulación de estas fuerzas muestra un malestar que ya no puede ser contenido por discursos oficiales. La ciudadanía no solo cuestiona una reforma impopular, sino la continuidad de un régimen que se sostiene a base de pactos oscuros y blindajes políticos. La marcha del 20 y 21 de septiembre se perfila, así, como un ensayo de lo que podría ser un ciclo de movilizaciones más amplio, capaz de sacudir los cimientos del poder.

PUEDES VER: Congreso aprueba que Dina Boluarte viaje EE.UU.: presidenta saldrá del Perú el mismo día de las marchas

lr.pe

La juventud sigue de cerca lo que suceda con Delia Espinoza

Los organizadores de la marcha han dejado en claro que su indignación no se limita al rechazo a Boluarte y al Congreso, sino también a la defensa de las pocas autoridades que consideran legítimas. En sus mensajes públicos, la Generación Z ha identificado a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como una figura clave en la lucha contra la corrupción y el copamiento de las instituciones por redes delictivas.

El colectivo señaló que la permanencia de Espinoza es un símbolo de resistencia en medio de un Estado desbordado por pactos oscuros y blindajes políticos. Por ello, advierten que un eventual intento de removerla desde la Junta Nacional de Justicia no solo sería interpretado como una agresión directa a la independencia fiscal, sino como una provocación que podría intensificar aún más la movilización ciudadana.

PUEDES VER: Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”

lr.pe

"Este 20 21 es una muestra de lo fuerte que podemos hacer si estamos juntos. Por esta razón queremos brindar nuestro respaldo a la fiscal de la Nación, que está luchando diariamente por sobrevivir en este estado donde todas las instituciones han sido copadas por el crimen organizado queremos decirle a la Junta Nacional de Justicia que ni se atreva a sacar a la fiscal de la nación porque las cosas van a ser peores. Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, estamos con ustedes", se escucha en el video.

Al respaldar a la fiscal, los jóvenes buscan marcar una diferencia con las élites que controlan el aparato estatal. Para ellos, el destino de Espinoza es un termómetro de la verdadera voluntad de cambio en el país. Si las instituciones ceden a las presiones del poder político, aseguran que las calles responderán con más fuerza, porque la indignación ya no admite retrocesos.

Notas relacionadas
Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

LEER MÁS
'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia inicia debate para definir futuro de Delia Espinoza en la Fiscalía

Junta Nacional de Justicia inicia debate para definir futuro de Delia Espinoza en la Fiscalía

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Litigios fiscales en el Perú pueden tomar más de 10 años

Retiro AFP en manos de Boluarte: Congreso firmó norma para autorizar liberación de hasta 4 UIT

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 19 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Política

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota