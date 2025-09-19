APP anuncia respaldo al fujimorismo y rechaza decisión de la Fiscalía de cancelar la inscripción de Fuerza Popular

En un gesto de consolidación de alianzas políticas en defensa de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) también expresó, a través de un comunicado, su rechazo al requerimiento presentado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Corte Suprema. En esta solicitud, se pide declarar la ilegalidad del partido liderado por Keiko Fujimori y ordenar su exclusión de las elecciones generales de 2026.

APP señala que esta medida representa "un riesgo para el sistema democrático", al considerar que atenta contra el derecho de participación política y la libertad de elección de los ciudadanos. La agrupación liderada por César Acuña señaló que la decisión de prohibir la participación de una organización política debe estar debidamente sustentada en pruebas firmes y no puede tomarse a pocos meses de un proceso electoral.

"Estamos en un estado democrático de derecho; que garantiza el bienestar general, fundamentando la justicia; y rechazamos todo tipo de interferencia antidemocrática, que puede generar un desequilibrio en la confianza y legitimidad que puede amenazar con la gobernabilidad de nuestro país”, se lee en el comunicado.

Con esta postura, APP no solo defiende al partido fujimorista, sino que también se alinea con sectores que denuncian una supuesta "persecución política" desde el Ministerio Público.

Por su parte, Renovación Popular también se pronunció a través de un comunicado oficial, en el que rechaza el pedido de la Fiscalía y reafirma su respaldo a Fuerza Popular. “Estamos en un Estado democrático de derecho que garantiza el bienestar general, sustentado en la justicia; rechazamos toda forma de interferencia antidemocrática que pueda generar un desequilibrio en la confianza y legitimidad institucional, amenazando la gobernabilidad del país”, señala el pronunciamiento.