HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Política

APP anuncia respaldo al fujimorismo y rechaza decisión de la Fiscalía de cancelar la inscripción de Fuerza Popular

Alianza para el Progreso se pronuncia en defensa de Fuerza Popular y rechaza el pedido de la fiscal Delia Espinoza para excluir al partido fujimorista de los comicios de 2026, ya que señala que la medida pone en "riesgo la democracia y la participación política en el país".



APP respalda a a Fuerza Popular. Foto: LR
APP respalda a a Fuerza Popular. Foto: LR

En un gesto de consolidación de alianzas políticas en defensa de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) también expresó, a través de un comunicado, su rechazo al requerimiento presentado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Corte Suprema. En esta solicitud, se pide declarar la ilegalidad del partido liderado por Keiko Fujimori y ordenar su exclusión de las elecciones generales de 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

APP señala que esta medida representa "un riesgo para el sistema democrático", al considerar que atenta contra el derecho de participación política y la libertad de elección de los ciudadanos. La agrupación liderada por César Acuña señaló que la decisión de prohibir la participación de una organización política debe estar debidamente sustentada en pruebas firmes y no puede tomarse a pocos meses de un proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

lr.pe

"Estamos en un estado democrático de derecho; que garantiza el bienestar general, fundamentando la justicia; y rechazamos todo tipo de interferencia antidemocrática, que puede generar un desequilibrio en la confianza y legitimidad que puede amenazar con la gobernabilidad de nuestro país”, se lee en el comunicado.

Con esta postura, APP no solo defiende al partido fujimorista, sino que también se alinea con sectores que denuncian una supuesta "persecución política" desde el Ministerio Público.

Por su parte, Renovación Popular también se pronunció a través de un comunicado oficial, en el que rechaza el pedido de la Fiscalía y reafirma su respaldo a Fuerza Popular. “Estamos en un Estado democrático de derecho que garantiza el bienestar general, sustentado en la justicia; rechazamos toda forma de interferencia antidemocrática que pueda generar un desequilibrio en la confianza y legitimidad institucional, amenazando la gobernabilidad del país”, señala el pronunciamiento.

Notas relacionadas
Renovación Popular y su respaldo al pacto: anuncia apoyo a Fuerza Popular ante pedido de exclusión de la Fiscalía

Renovación Popular y su respaldo al pacto: anuncia apoyo a Fuerza Popular ante pedido de exclusión de la Fiscalía

LEER MÁS
Gobierno de Boluarte respalda al fujimorismo y cuestiona a la Fiscalía por pedir la exclusión de Fuerza Popular

Gobierno de Boluarte respalda al fujimorismo y cuestiona a la Fiscalía por pedir la exclusión de Fuerza Popular

LEER MÁS
Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

LEER MÁS
Exgerente de seguridad del Ministerio Público afirma que Delia Espinoza no bloqueó ingreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

Exgerente de seguridad del Ministerio Público afirma que Delia Espinoza no bloqueó ingreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

LEER MÁS
Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
La juventud toma las calles: marcha contra Boluarte y el Congreso se dará este 20 y 21 de septiembre

La juventud toma las calles: marcha contra Boluarte y el Congreso se dará este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota