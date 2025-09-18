HOYSuscripcion LR Focus

Política

Justicia 'ciega': Carlincatura expone el doble estándar judicial entre Boluarte y Castillo

La Carlincatura de hoy retrata la contradicción en la aplicación de justicia. Mientras a Pedro Castillo se le investigó sin reparos, a Dina Boluarte se le ampara con impunidad.

Carlincatura de hoy 18 de setiembre. Foto: composición LR
Carlincatura de hoy 18 de setiembre. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy 18 de setiembre expone el doble estándar del sistema judicial peruano. En la imagen se muestra a la justicia quitándose la venda y reconociendo a Dina Boluarte, a quien —a diferencia de su antecesor Pedro Castillo no se le puede investigar por la resolución dictada por el Tribunal Constitucional. Carlín retrata la impunidad que favorece a la presidenta frente al escrutinio legal.

Carlincatura del 18 de septiembre de 2025

Carlincatura del 18 de septiembre de 2025

Carlincatura del jueves 18 de septiembre de 2025

Carlincatura del jueves 18 de septiembre de 2025

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder

El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Tribunal anuló la única condena contra 14 policías del “Escuadrón de la Muerte”

Tribunal anuló la única condena contra 14 policías del “Escuadrón de la Muerte”

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

Machu Picchu tiene 72 horas para evitar el colapso por la negligencia de las autoridades

Machu Picchu tiene 72 horas para evitar el colapso por la negligencia de las autoridades

Nuevos gremios y colectivos se suman a la masiva protesta contra el Congreso y Gobierno por reforma de las AFP

Nuevos gremios y colectivos se suman a la masiva protesta contra el Congreso y Gobierno por reforma de las AFP

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Susana Baca tras su nominación al Grammy: "Celebro que puedo cantar, pero hay jóvenes que están prohibidos de manifestarse"

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congresista ChatGPT: Flores Ancachi usó inteligencia artificial para preguntar a Santiváñez

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congresista ChatGPT: Flores Ancachi usó inteligencia artificial para preguntar a Santiváñez

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

