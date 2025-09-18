Justicia 'ciega': Carlincatura expone el doble estándar judicial entre Boluarte y Castillo
La Carlincatura de hoy retrata la contradicción en la aplicación de justicia. Mientras a Pedro Castillo se le investigó sin reparos, a Dina Boluarte se le ampara con impunidad.
- Carlincatura del jueves 18 de septiembre de 2025
- Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista
La Carlincatura de hoy 18 de setiembre expone el doble estándar del sistema judicial peruano. En la imagen se muestra a la justicia quitándose la venda y reconociendo a Dina Boluarte, a quien —a diferencia de su antecesor Pedro Castillo— no se le puede investigar por la resolución dictada por el Tribunal Constitucional. Carlín retrata la impunidad que favorece a la presidenta frente al escrutinio legal.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Carlincatura del 18 de septiembre de 2025