Fiscal Flor de María Vega aclara la fotografía utilizada en la nota de la investigación contra María Maita Luna
La exfiscal Flor de María Maita Luna es acusada de presuntamente pertenecer a la red de corrupción Fujimori-Montesinos en los años noventa. Hacemos la aclaración que la fiscal superior Flor de María Vega Zapata no cuenta con investigaciones en su contra y mantiene una trayectoria impecable y reconocida notablemente.
En la nota publicada el día domingo 14 de septiembre, titulada "Capturan a exfiscal acusada de integrar red de Fujimori y Montesinos", se colocó por equivocación la foto de la fiscal Flor de María Vega Zapata, cuando debió haber ido la fotografía de la entonces fiscal Flor de María Maita Luna en la versión impresa del diario La República.
Por esta razón, ante el error de haber colocado una fotografía que no correspondía en la versión impresa, aclaramos esta equivocación en respuesta a la carta notarial enviada por la fiscal adjunta superior del Ministerio Público, Flor Vega Zapata, quien cuenta con una amplia trayectoria que ha sido reconocida y condecorada notablemente por sus colegas y distintas instituciones. Queremos dejar en claro que esta información no fue difundida con ninguna intención de causar daño a la persona mencionada y pedimos las disculpas del caso.
