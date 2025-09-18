Fiscal Flor de María Vega aclara la fotografía utilizada en la nota de la investigación contra María Maita Luna

Flor de María Maita Luna, ex fiscal antidrogas, es investigada por presuntamente integrar organización del fujimontesinismo. Foto: Captura | Poder Judicial | César Romero C

Flor de María Maita Luna, ex fiscal antidrogas, es investigada por presuntamente integrar organización del fujimontesinismo. Foto: Captura | Poder Judicial | César Romero C

En la nota publicada el día domingo 14 de septiembre, titulada "Capturan a exfiscal acusada de integrar red de Fujimori y Montesinos", se colocó por equivocación la foto de la fiscal Flor de María Vega Zapata, cuando debió haber ido la fotografía de la entonces fiscal Flor de María Maita Luna en la versión impresa del diario La República.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por esta razón, ante el error de haber colocado una fotografía que no correspondía en la versión impresa, aclaramos esta equivocación en respuesta a la carta notarial enviada por la fiscal adjunta superior del Ministerio Público, Flor Vega Zapata, quien cuenta con una amplia trayectoria que ha sido reconocida y condecorada notablemente por sus colegas y distintas instituciones. Queremos dejar en claro que esta información no fue difundida con ninguna intención de causar daño a la persona mencionada y pedimos las disculpas del caso.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Carta notarial recibida.