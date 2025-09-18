Fiscal de la Nación solicita que se anule el partido Fuerza Popular por conductas antidemocráticas
El requerimiento se basa en posibles infracciones que podrían llevar a la disolución de la organización liderada por Keiko Fujimori.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento para que Fuerza Popular sea anulado como partido político. El pedido se sustenta en presuntas conductas antidemocráticas atribuidas a la organización de Keiko Fujimori, que podrían configurar la causal de disolución contemplada en la normativa vigente.
Noticia en desarrollo...