Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

La sorpresiva suspensión judicial del teniente general Víctor Zanabria como Comandante General PNP ha forzado a la renovación de la cúpula policial. Foto: composición LR/Brian Tejada | Policía Nacional | Dina Boluarte | Ministerio del Interior

Una disposición judicial por un presunto acto de corrupción, adelantó el pase a retiro del teniente general PNP Víctor Zanabria Angulo. El incidente generó un vacío en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional, y ha estimulado una pugna entre seis tenientes generales para reemplazar a Zanabria.

El número dos del Comando Policial, el jefe de Estado Mayor, teniente general PNP Óscar Arriola Delgado, debería sustituir a Víctor Zanabria, una versión que circula fuertemente en las redes sociales de la comunidad policial. No parece que será tan fácil.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1149 que norma la carrera y situación del personal de la Policía Nacional, la presidenta Dina Boluarte debe escoger entre los tenientes generales que conforman el Comando Policial. Son seis oficiales que ostentan dicho grado.

Además del mencionado Óscar Arriola, le sigue el Inspector General de la PNP, teniente general Jhonny Véliz Noriega, y el jefe del Comando de Operaciones Policiales, teniente general Carlos Céspedes Muñoz. Ellos son los números dos, tres y cuatro de la institución.

En el limbo. La presidenta Boluarte no parece preocupada por reemplazar de inmediato al suspendido teniente general Víctor Zanabria Angulo, denunciado por un caso de corrupción. Foto: La República

Habla, promoción

Según las fuentes policiales consultadas, entre los candidatos con mayores posibilidades para ocupar el puesto de Víctor Zanabria, se cuentan a los tenientes generales Óscar Arriola, el número dos, y Carlos Céspedes, el número cuatro.

Los tenientes generales Arriola y Céspedes provienen de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP) o Código 2. Arriola pertenece a la Promoción Integración 1989, al igual que el ministro del Interior, general PNP (r) Carlos Malaver Odias. Mientras que Céspedes es de la Promoción Los Heraldos 1988 como el Inspector General Johnny Véliz.

Pero también la jefa de Estado puede a elegir al Comandante General PNP entre los otros tres tenientes generales de la PNP menos antiguos en la línea de mando, como lo hizo el expresidente Francisco Sagastegui, en el año 2020. Estos son: el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dinincri), teniente general PNP Zenón Loayza Díaz; el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad, teniente general PNP Luis Gamarra Chávarry; y el jefe de la Secretaría General de la Policía Nacional, teniente general PNP Freddy López Mendoza.

El general Zenón Loayza también pertenece a la promoción del ministro Carlos Malaver y de Óscar Arriola, mientras que el teniente general Luis Gamarra procede de la Promoción 1989, pero de la ex-Guardia Republicana. En tanto que el teniente general Freddy López Mendoza, quien ocupa el séptimo puesto en el escalafón, es el único de la Promoción 1990.

Cuando un oficial de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional ocupa una posición en el alto mando, suele inclinar sus preferencias hacia los compañeros de promoción en la designación de cargos de confianza. Por lo que, una mayor opción para asumir la Comandancia General de la Policía Nacional la tienen los compañeros de promoción del ministro del Interior, Carlos Malaver.

En este caso sería el teniente general Óscar Arriola (el número dos) y el más antiguo en la línea de mando. La última palabra la tiene la jefa de Estado.

¿Por qué pasó al retiro Zanabria?

El 12 de septiembre, la jueza Janet Lastra Ramírez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, dispuso la suspensión de Víctor Zanabria como Comandante General de la PNP por un periodo de 18 meses.

La decisión de la jueza Janet Lastra respondía a una solicitud de la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Arequipa, que investiga a Víctor Zanabia por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad.

La imputación señala que en 2020, cuando Víctor Zanabria ejercía como jefe de la Región Policial de Arequipa, obligó a subalternos bajo sus órdenes a efectuar labores de albañilería, sin que existiera documentación que justificara dicha actividad.

Ante la nueva situación legal de Víctor Zanabria, el 15 de septiembre la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional lo pasó al retiro “por la causal de tiempo servicio reales y efectivos y durante ese periodo no asumirá cargo”.

Seguidamente, el mismo día, el secretario privado de la Comandancia General, coronel PNP Edward Vidal Jiménez, informó al ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, sobre el cese en el cargo de Víctor Zanabria.

También solicitó que dé cuenta del hecho a la presidenta Boluarte, para que disponga el reemplazo de Zanabria. Pero, parece que la presidenta Boluarte no tiene apuro en sustituir a Víctor Zanabria porque este sigue concurriendo a su despacho y sigue en funciones.

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas, para sortear la suspensión judicial en el cargo, la medida recién sería ejecutada el 30 de septiembre de este año. ¿La razón? Ese día Víctor Zanabria cumplirá 40 años de servicios y ya no estaría en el cargo.

Lo que buscaría el gobierno es que Víctor Zanabria no pase al retiro por la causal del mandato judicial sino por haber llegado a la edad de la jubilación. El reemplazo de Zanabria se conocería recién entre el 30 de septiembre y el primero de octubre.

El factor Cerrón

Las fuentes policiales señalaron que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ejercería presión para que el teniente general Óscar Arriola Delgado no asuma la Comandancia General de la Policía Nacional. En 2024, Arriola organizó un gigantesco operativo para ubicar y capturar a Cerrón, incluyendo una incursión en el condominio Mikonos, en el balneario de Asia. En ese año, Arriola actuaba como jefe del Estado Mayor de la PNP

El teniente general Óscar Arriola logró acopiar información sobre los mecanismos de ocultamiento de Vladimir Cerrón. Llegó a decir que por una filtración, Cerrón llegó a enterarse de la operación y evadirse.

En 2024, Arriola se convirtió en jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional. De acuerdo con las fuentes, en caso fuera designado Comandante General

de la PNP, Arriola podría reactivar y redoblar los dispositivos de búsqueda del líder de Perú Libre.

Si Cerrón logra imponer sus influencias sobre Palacio de Gobierno, la otra opción sería el teniente general PNP Carlos Céspedes Muñoz, el número cuatro del Comando Policial. El perfil de Céspedes encaja en el requerimiento del Poder Ejecutivo para enfrentar a la criminalidad.

Céspedes ha jefaturado la División Antisecuestros (Divise), la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Región Policial de La Libertad. Pero si asume Céspedes, tendrían que pasar al retiro los tenientes generales Óscar Arriola y Johnny Véliz.

Proyecto con nombre propio para Zanabria

● Fuentes del Ministerio del Interior reportaron que dos semanas antes que se conociera la suspensión judicial de Víctor Zanabria

como Comandante General de la Policía Nacional, sus asesores jurídicos de elaboraron un informe de viabilidad para favorecerlo

con un proyecto de ley que amplia hasta los 42 años de tiempo de servicio en el grado, como requisito para pasar al retiro. El 30 de

septiembre, Zanabria cumplirá 40 años de servicios

en la PNP.

● La idea del proyecto es que el teniente general Víctor Zanabria continúe como Comandante General al menos todo el año 2025.

● Otras fuentes indicaron que el teniente general Óscar Arriola debe sustituir a Zanabria, porque es el número dos del Comando

Policial.