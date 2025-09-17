Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista
La Carlincatura retrata al exdictador convertido en estatua en un cementerio en el que las tumbas recuerdan las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa, Pativilca y Ventocilla.
La Carlincatura de hoy 17 de setiembre, expone la contradicción entre la memoria de las víctimas y la impunidad del exdictador. Mientras las lápidas enumeran los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen fujimorista, él aparece sentado, erguido en una estatua, como si la historia quisiera homenajearlo pese a que su legado está marcado por la violencia y la muerte.
Carlincatura del 17 de septiembre de 2025.