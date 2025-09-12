Carlincatura cuestiona contratación masiva de Renovación Popular en la gestión de municipal de Lima

La Carlincatura de hoy, viernes 12 de septiembre, muestra al alcalde de Lima criticándose a él mismo, en el marco de la contratación de 205 militantes de Renovación Popular por más de S/7 millones. "Lo peor son los caviares, como ese; agarran el municipio y meten a doscientos de su partido; y la gente humilde paga la corrupción. En mi Gobierno, todos serán PRO -CE - SA - DOS", es el texto que acompaña a la imagen creada por Carlín.

Como se recuerda, el líder de Renovación Popular ha dicho en varias oportunidades que combatirá la corrupción, mientras expresa palabras de odio contra los caviares. Sin embargo, con esta nueva revelación en las contrataciones, se confirmaría que solo fueron palabras populistas.