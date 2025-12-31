Este miércoles 31 diciembre, Año Nuevo, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 31 de diciembre?

Aries

Para iniciar bien el 2026 báñate con agua mineral gasificada visualizando que ella saca toda mala vibra que se encuentre en tu aura. Esto te limpiará totalmente y así iniciarás el año renovado.

Tauro

Lleva una llave de color dorado en tu bolsillo derecho. Tómala en tus manos a la media noche e imagina que con ella abrirás todas las puertas para conseguir el éxito que esperas este 2026.

Géminis

Prende palo santo y pasa el humo que de él emane por toda tu casa, hazlo visualizando que alejas malas energías y vibraciones bajas. Luego quema canela para atraer el dinero y al amor.

Cáncer

Prende una vela blanca y rodéala de canela y laurel. A las doce en punto quema una hoja de laurel pensando en crecimiento laboral y luego un trozo de canela pensando en fortuna económica.

Leo

Mezcla canela y escarcha dorada y a las doce en punto de la noche lánzala al aire y deja que te caiga por todo el cuerpo visualizando que llegan a ti muchas oportunidades para crecer y brillar.

Virgo

Prende velas de color dorado rodeadas de trigo amarillo. Enciéndelas a las doce de la noche visualizando la llagada de mucho trabajo y que los negocios que pretendes concretar se realizan.

Libra

En una copa con vino agrega siete trocitos de fresa y a la media noche bébela visualizando la llegada de un nuevo amor. Hazlo con fe y verás cómo la vida trae nuevas oportunidades este nuevo año.

Escorpio

Una buena cábala para atraer el éxito este nuevo año es subir escaleras a la media noche. Ve hasta el piso más alto de donde te encuentres y visualiza que llegarás muy alto en tus planes.

Sagitario

Toma una vela blanca y cuéntale a ella toda tu tristeza, todas tus penas. Luego préndela y pide al fuego que queme ese dolor y los transmute. Este ritual liberará tu alma y renovará tu energía.

Capricornio

Vístete con una prende de color verde para que atraigas fertilidad, crecimiento y abundancia este nuevo año. Puedes acompañarlo de algo de color dorado para que no falte el reconocimiento.

Acuario

Quema ramitas de romero con salvia y lleva el humo por toda tu casa, esta mezcla es poderosa para alejar cualquier mala energía. Luego quema canela por todas las esquinas, atraerás bendiciones.

Piscis

Hierve maracuyá y cuela, agrégale el zumo de siete naranjas y una botella de champagne. Báñate con este preparado y atraerás el éxito, las oportunidades y la buena fortuna económica. Feliz 2026.