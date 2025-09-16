El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder

Carlincatura del día, martes 16 de septiembre, sobre la defensa legal de un exmiembro policial sentenciado a 27 años de cárcel. Foto: Composición/LR

Carlincatura del día, martes 16 de septiembre, sobre la defensa legal de un exmiembro policial sentenciado a 27 años de cárcel. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 16 de septiembre, satiriza el caso judicial de un exmiembro de las fuerzas del orden que fue sentenciado a más de 20 años de prisión y su defensa legal involucra a una alta autoridad del Estado. La caricatura, recuerda la película El Abogado del Diablo, y lo compara con la situación actual que implicaría a las altas esferas del poder.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial