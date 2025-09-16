HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder

¿Le vendió su alma al Diablo? La caricatura del día, martes 16 de septiembre, ironiza la figura de un demonio detrás de una alta autoridad que ejerció como su abogado anteriormente.

Carlincatura del día, martes 16 de septiembre, sobre la defensa legal de un exmiembro policial sentenciado a 27 años de cárcel. Foto: Composición/LR
Carlincatura del día, martes 16 de septiembre, sobre la defensa legal de un exmiembro policial sentenciado a 27 años de cárcel. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 16 de septiembre, satiriza el caso judicial de un exmiembro de las fuerzas del orden que fue sentenciado a más de 20 años de prisión y su defensa legal involucra a una alta autoridad del Estado. La caricatura, recuerda la película El Abogado del Diablo, y lo compara con la situación actual que implicaría a las altas esferas del poder.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 16 de septiembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 16 de septiembre de 2025

Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre audio de Santiváñez y Arana: "Por menos he visto renunciar"

Rosa María Palacios sobre audio de Santiváñez y Arana: "Por menos he visto renunciar"

LEER MÁS
Eduardo Arana y Juan Santiváñez asistirán este miércoles 17 al Congreso para explicar los audios revelados

Eduardo Arana y Juan Santiváñez asistirán este miércoles 17 al Congreso para explicar los audios revelados

LEER MÁS
Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

LEER MÁS
Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

LEER MÁS
Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Cuartel Los Cabitos: fosas abiertas y memoria inconclusa en Ayacucho

Cuartel Los Cabitos: fosas abiertas y memoria inconclusa en Ayacucho

LEER MÁS
Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

LEER MÁS
Phillip Butters en entrevista con Rosa María Palacios sobre reforma de AFP: "Es la ley Keiko"

Phillip Butters en entrevista con Rosa María Palacios sobre reforma de AFP: "Es la ley Keiko"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso debe censurar a los ministros Santiváñez y Arana

Carlincatura del martes 16 de septiembre de 2025

Mastergrama: solucionario del martes 16 de septiembre de 2025

Política

César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

Fiscalía solicita frenar salida de buque involucrado en derrame de petróleo de Repsol para continuar con investigaciones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

Fiscalía solicita frenar salida de buque involucrado en derrame de petróleo de Repsol para continuar con investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota