El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder
¿Le vendió su alma al Diablo? La caricatura del día, martes 16 de septiembre, ironiza la figura de un demonio detrás de una alta autoridad que ejerció como su abogado anteriormente.
La Carlincatura de hoy, martes 16 de septiembre, satiriza el caso judicial de un exmiembro de las fuerzas del orden que fue sentenciado a más de 20 años de prisión y su defensa legal involucra a una alta autoridad del Estado. La caricatura, recuerda la película El Abogado del Diablo, y lo compara con la situación actual que implicaría a las altas esferas del poder.
Caricatura política de Carlincatura del 16 de septiembre de 2025