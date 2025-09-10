Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Rosa María Palacios criticó lo dicho por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien este martes 9 de setiembre, durante una conferencia de prensa, lanzó duros comentarios hacia el periodista de investigación Gustavo Gorriti e incluso pidió que ''se lo carguen''. Cabe recordar que no es la primera vez que RLA arremete contra el periodista de manera violenta.

"Ayer Rafael López Aliaga amenazó de muerte. No solo amenazó: dijo que hay que cargarse a Gustavo Gorriti. Eso fue lo que dijo ayer: “Hay que cargárselo de una vez”. ¿Qué diferencia hay entre esta conducta y la de Antauro Humala?

Que alguien me la explique. Bueno, sí hay una diferencia: Antauro Humala era una persona que estaba en la cárcel y decía estas barbaridades. Luego fue un exconvicto que decía estas barbaridades. La diferencia es que este es el alcalde de Lima, un funcionario público que desde el poder ordena matar. (…) Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada", sostuvo.

Asimismo, manifestó su incomodidad al señalar que es la tercera vez que López Aliaga inaugura una obra que supuestamente es una Vía Expresa, pero que en la práctica solo son "pampones de cemento":

“Ayer el señor López Aliaga tuvo la inauguración de una supuesta vía expresa y unos pampones de cemento que, según él, son una vía expresa. Es la tercera vez que inaugura lo mismo. Ahí se permitió dar luces sobre lo que sería su gobierno: quiere instaurar tribunales militares, algo que también proponía Antauro Humala, porque eso es lo que proponen las dictaduras.”