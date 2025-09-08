PNP busca politizar muerte de Jaime Chincha y levantar sospechas en torno a su deceso

El domingo 7 de septiembre, falleció el periodista de La República, Jaime Chincha, a los 48 años, por causas naturales, que fueron certificadas por la Policía Nacional, el serenazgo, un médico tratante y el Ministerio Público. Sin embargo, sin ningún fundamento ni indicio que lo justifique, la PNP a través de un comunicado, habla de irregularidades en el proceso de certificación de su muerte.

La familia de Chincha no han expresado dudas o señalado indicios que pongan en duda las circunstancias de su muerte y ha procedido a cremar sus restos.

De acuerdo con la PNP, el personal de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri se constituyó en la casa del periodista, en coordinación con la comisaría de Miraflores y el departamento de investigación criminal.

Durante las diligencias iniciales, la PNP señaló en su comunicado que se descubrió una irregularidad en el proceso de certificación, ya que el certificado de defunción fue emitido por el médico Dacio Félix Maldonado Bravo, quien admitió no conocer al periodista ni ser su médico tratante. Según el médico, extendió el documento a solicitud de un familiar, a través de un tercero, un agente de una funeraria, sin haber visitado el domicilio.

Ante esta situación, la policía comunicó al Ministerio Público sobre las anomalías en la certificación y solicitó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal para que realicen una necropsia de ley.

Sin embargo, el Ministerio Público resolvió no iniciar una investigación preliminar ni ordenar el levantamiento del cadáver ni realizar la necropsia, ya que no vieron necesario estos procedimientos debido a que la muerte de Chincha fue de forma natural. Así también lo aseguró la familia del reconocido periodista.

"No obstante, el Ministerio Público resolvió no ha lugar iniciar investigación preliminar en torno al fallecimiento de Jaime Miguel Chincha, así como no haber mérito para realizar el levantamiento de cadáver ni la necropsia de ley, pese a las advertencias formuladas por la PNP sobre la irregularidad en la certificación del deceso y las consecuencias médico-legales que ello acarrearía", se lee en el comunicado de la PNP.

Si la fiscalía no encontró motivos para iniciar una investigación, ni ninguna persona plenamente identificada y con pruebas o indicios ha puesto en duda las causas de la muerte del periodista, el comunicado de la policía no tiene sentido, más allá de alimentar el morbo o pretender politizar el deceso de un periodista critico del actual gobierno.