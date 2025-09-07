Consejo de la Prensa se opone a levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la Procuraduría

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo al pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, que busca levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca.

De acuerdo al organismo, esta medida representa un abuso y una grave irregularidad, ya que pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la protección de las fuentes periodísticas. Asimismo, alertó que este tipo de acciones se está normalizando en el país y responden a un uso arbitrario de las investigaciones que “huelen a venganza y persecución”.

Cabe señalar que este tema está vinculado a una investigación preliminar por presunto cohecho abierta por el Ministerio Público, donde se involucra a la fiscal Marita Barreto.

Este problema inicia tras la acusación de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides e investigado en el Caso Valkiria. Y es que en su testimonio, aseguró que la fiscal Marita Barreto habría solicitado a los periodistas difundir contenidos que afectaran la imagen de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

No obstante, los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado descartaron esa versión, y el propio Girao terminó reconociendo que nunca presenció un hecho irregular.

“Que un fiscal solicite una publicación a un periodista no es un acto delictivo, toda vez que éste no tiene control sobre lo que su interlocutor dice. Sin embargo, sí sería una grave falta ética que el periodista acepte el pedido, algo que tanto Cruz como Prado han rechazado, pero en ningún caso ameritaría una medida como esta”, se lee en el pronunciamiento.