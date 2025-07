Ministro del Interior no descarta que Cerrón siga prófugo gracias a "malos" policías: "Lo reconozco"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, sostuvo que la hasta ahora fallida captura del Vladimir Cerrón se debería a que viene recibiendo apoyo de "malos elementos" en distintas instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y hasta la propia Policía. Esta es una de las hipótesis que baraja su cartera ante los más de 600 días que permanece el líder de Perú Libre en la clandestinidad.

"Derrepente Cerrón tiene otro tipo de apoyo, no necesariamente del Ejecutivo, podria ser de inteligencia del extranjero. Hay que tener dinero para evadir a la justicia", señalo el titular del Mininter en entrevista para RPP. Seguido reconoció la existencia de malos elementos en su sector, pero no descartó que la ayuda que recibe Cerrón también venga de otras instituciones que deberían estar vinculadas a su captura, por la que el Estado ha puesto una recompensa de S/500 000.

"Yo lo he dicho desde que asumí el cargo y he reconocido (la situación de corrupción) en el sector y en la policia. Inclusive me agradaria que asi lo reconozcan otras otros jefes o representantes de otras instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Que reconzocan que dentro de sus integrantes hay algunos malos elementos y esos malos elementos en la PNP siempre se preocupa de querer sacarlos [...] yo lo reconozco como policía, pero podrían ser también miemtros de otras instituciones", indicó.

Asimismo, Malaver descartó haber recibido alguna indicación para evitar capturar a Vladimir Cerrón y señaló que de ser así no hubiera aceptado el cargo. Ya han pasado 2 meses desde que inició su gestión y el prófugo líder de Perú Libre continúa interactuando a través de sus redes sociales, moviendo hilos políticos y apareciendo en transmisiones en vivo de Tiktok, desafiando a la justicia.

"(Tiene que tener apoyo) porque sino de alguna manera nadie podria estar navegando en este tipo de incertidumbre en esa oscuridad y no poderse hallarlo hasta este momento", puntualizó el reemplazo de Juan José Santivañez.