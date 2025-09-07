HOYSuscripcion LR Focus

Franco Vidal: dos empresas vinculadas ganaron más de S/15 millones en obras de Ate

Dos constructoras, vinculadas al empresario Jonathan Huamán Navarro, presentarían ofertas idénticas en licitaciones de Ate, suscitando sospechas de falta de competencia en el proceso.

Franco Vidal tiene una base de fans en redes sociales | Composición: LR.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, conocido como “el alcalde dibujito”, ha construido una fuerte imagen mediática con más de 200 mil seguidores en streaming y aspiraciones presidenciales. A sus 30 años, combina espectáculos y rifas para acercarse a sus vecinos, pero una investigación de Cuarto Poder reveló presuntas irregularidades en la adjudicación de más de 15 millones de soles en obras públicas. Dos constructoras vinculadas al empresario Jonathan Domingo Huamán Navarro, SUSAN EIRL y JD & HN, habrían presentado ofertas idénticas en varias licitaciones, lo que genera sospechas ante una presunta concertación arreglada.

El reportaje muestra que esta situación no es aislada: en al menos cuatro obras de pistas y veredas en distintas asociaciones de vivienda del distrito, las empresas aparecieron como únicas competidoras en la fase final de los procesos de selección. Incluso, en uno de los casos, ambas constructoras consignaron el mismo número de RUC en sus declaraciones juradas, sin que el comité de la municipalidad de Ate detectara o cuestionara la irregularidad.

PUEDES VER: Obligan a trabajadoras de la municipalidad de Comas a vestirse de porristas para hacer barra al alcalde Ulises Villegas

Los periodistas de Cuarto Poder acudieron a las direcciones registradas por estas constructoras, pero en ninguna de ellas fueron reconocidas. Además, los vecinos entrevistados en las zonas de las obras asociaban indistintamente los trabajos a “Susan”, aunque los contratos oficiales asignaban las labores a JD & HN.

En sus descargos, Franco Vidal aseguró al programa dominical que no tiene dudas de que su trabajo carece de actos de corrupción: "No es la prensa quien define si hay un delito o no. Que se investigue. Si hay alguna irregularidad, el Ministerio Público formalizará una investigación. Yo no conozco (a los empresarios mencionados), los veo en la inauguración de las obras o al inicio de las obras", declaró a Cuarto Poder.

PUEDES VER: Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Franco Vidal: contraloría detecta obras paralizadas en la Municipalidad de Ate

Franco Vidal ha capitalizado su exposición en redes sociales para consolidar su imagen política. Con discursos en tono coloquial y un estilo cercano a sus seguidores, el alcalde ha logrado generar un fervor poco común en su distrito, llegando a recibir declaraciones de vecinos que lo ven como un futuro presidente del Perú.

PUEDES VER: Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Pero su estilo mediático contrasta con los hallazgos de la Contraloría, que ha detectado obras paralizadas, irregularidades en el programa Vaso de Leche y presuntas contrataciones de familiares de funcionarios de su gestión. A pesar de las críticas, Vidal continúa proyectándose como un político emergente, reforzando su popularidad a través del entretenimiento y el contacto directo con su comunidad.

La investigación también pone en relieve la aparente falta de fiscalización en los procesos de licitación dentro de la municipalidad de Ate. Expertos consultados por Cuarto Poder advirtieron que estas irregularidades podrían atentar contra el interés público, ya que las empresas relacionadas habrían dominado las convocatorias sin la debida transparencia.

