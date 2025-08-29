Fernando Llanos acepta entrevistar a alcalde de Ate, pero le advierte: “No vale picarse”
El periodista y ahora tiktoker señaló que no tiene problemas a realizar la entrevista, pero advirtió que el alcalde no debe “picarse” por preguntas incómodas.
- Alcalde de San Juan de Lurigancho responde a Franco Vidal tras cancelación de evento en Play Land Park: “No hemos suspendido nada”
- Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”
Fernando Llanos es uno de los periodistas reconocidos por su amplia trayectoria en diversos noticiarios. Sin embargo, tras su salida de la televisión, se convirtió en uno de los creadores de contenido con más seguidores en TikTok. Aprovechando esta red social, se refirió a una posible entrevista al alcalde de Ate, Franco Vidal.
Según Llanos, no tiene ningún problema en realizarle una entrevista a la autoridad municipal para que responda por su trabajo al frente de la alcaldía, a pocos meses de culminar su gestión. Sin embargo, le advirtió que no valía picarse por preguntas incómodas que puedan surgir en la conversación.
PUEDES VER: Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”
“Yo no tengo problemas de entrevista a Franco Vidal. La única regla que yo pongo es que no vale picarse. No vale que al día siguiente me caigan en mancha”, manifestó el ahora tiktoker. Además, sostuvo que él es muy respetuoso con la imagen de Vidal, y espeta que ambos coincidan con una entrevista.
Cabe mencionar que las advertencias de Llanos van de la mano con la respuesta que usualmente ha tenido Franco Vidal con sus detractores. En más de una oportunidad, el burgomaestre ha mostrado su molestia al ser increpado por conductores de televisión respecto a su función como autoridad municipal.
Franco Vidal ha sido acusado de enviar amenazas a reporteros tras sus entrevistas.Foto: composición LR/ TikTok / @clipvidal
PUEDES VER: Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick
Periodistas cuestionan a Franco Vidal
Uno de ellos, fue la dura respuesta que brindó a la ex Miss Perú, María Julia 'Maju' Mantilla, quien cuestionó la falta de seguridad en los parques del distrito. Los periodistas Mávila Huertas y René Gastelumendi también han sido blanco de respuestas confrontacionales por parte de la autoridad edil.
Incluso, el conductor de ATV Noticias, René Gastelumendi, denunció que recibió amenazas de muerte luego de su entrevista al alcalde de Ate, Franco Vidal, sobre la medida de retirar las rejas de la vía pública en el distrito. Los llamados “dibujitos”, presuntos simpatizantes del burgomaestre, obtuvieron el número de celular personal del periodista y le enviaron mensajes intimidatorios vía WhatsApp.