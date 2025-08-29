HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Streamers

Fernando Llanos acepta entrevistar a alcalde de Ate, pero le advierte: “No vale picarse”

El periodista y ahora tiktoker señaló que no tiene problemas a realizar la entrevista, pero advirtió que el alcalde no debe “picarse” por preguntas incómodas.

“No vale que al día siguiente me caigan en mancha”, señaló Fernando Llanos.
“No vale que al día siguiente me caigan en mancha”, señaló Fernando Llanos. | Foto: composición LR/ TikTok /@ferllanossr/ @clipvidal

Fernando Llanos es uno de los periodistas reconocidos por su amplia trayectoria en diversos noticiarios. Sin embargo, tras su salida de la televisión, se convirtió en uno de los creadores de contenido con más seguidores en TikTok. Aprovechando esta red social, se refirió a una posible entrevista al alcalde de Ate, Franco Vidal.

Según Llanos, no tiene ningún problema en realizarle una entrevista a la autoridad municipal para que responda por su trabajo al frente de la alcaldía, a pocos meses de culminar su gestión. Sin embargo, le advirtió que no valía picarse por preguntas incómodas que puedan surgir en la conversación.

PUEDES VER: Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

lr.pe

“Yo no tengo problemas de entrevista a Franco Vidal. La única regla que yo pongo es que no vale picarse. No vale que al día siguiente me caigan en mancha”, manifestó el ahora tiktoker. Además, sostuvo que él es muy respetuoso con la imagen de Vidal, y espeta que ambos coincidan con una entrevista.

Cabe mencionar que las advertencias de Llanos van de la mano con la respuesta que usualmente ha tenido Franco Vidal con sus detractores. En más de una oportunidad, el burgomaestre ha mostrado su molestia al ser increpado por conductores de televisión respecto a su función como autoridad municipal.

Franco Vidal ha sido acusado de enviar amenazas a reporteros tras sus entrevistas.Foto: composición LR/ TikTok / @clipvidal

Franco Vidal ha sido acusado de enviar amenazas a reporteros tras sus entrevistas.Foto: composición LR/ TikTok / @clipvidal

PUEDES VER: Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick

lr.pe

Periodistas cuestionan a Franco Vidal

Uno de ellos, fue la dura respuesta que brindó a la ex Miss Perú, María Julia 'Maju' Mantilla, quien cuestionó la falta de seguridad en los parques del distrito. Los periodistas Mávila Huertas y René Gastelumendi también han sido blanco de respuestas confrontacionales por parte de la autoridad edil.

Incluso, el conductor de ATV Noticias, René Gastelumendi, denunció que recibió amenazas de muerte luego de su entrevista al alcalde de Ate, Franco Vidal, sobre la medida de retirar las rejas de la vía pública en el distrito. Los llamados “dibujitos”, presuntos simpatizantes del burgomaestre, obtuvieron el número de celular personal del periodista y le enviaron mensajes intimidatorios vía WhatsApp.

Notas relacionadas
Alcalde de San Juan de Lurigancho responde a Franco Vidal tras cancelación de evento en Play Land Park: “No hemos suspendido nada”

Alcalde de San Juan de Lurigancho responde a Franco Vidal tras cancelación de evento en Play Land Park: “No hemos suspendido nada”

LEER MÁS
Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

LEER MÁS
Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”

Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

LEER MÁS
Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

LEER MÁS
Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

LEER MÁS
Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Streamers

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota