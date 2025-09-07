Carmen Velarde dice que 19 millones de electores votarán por primera vez por un congreso bicameral. Fotografía: Sebastián Blanco / La República | Sebastián Blanco / La República

Leí que más de dos millones de peruanos tienen el DNI vencido. ¿Eso trae alguna complicación de cara a los comicios?

Efectivamente. El Reniec está trabajando en una depuración interinstitucional del padrón electoral, ¿por qué? Porque el padrón no es solamente tomar la base de los registros que tengamos, de hacer una impresión. No, necesitamos que los ciudadanos nos den los datos correctos. Y cuando tenemos dos millones cien mil personas con un DNI caduco, estamos hablando de una foto que ya no es tan exacta, de alguien que de repente cambió el domicilio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo entonces una depuración con varias instituciones, pero también buscando que el ciudadano sea el que llegue a Reniec, haga su trámite y termine con un DNI actualizado.

Durante muchos años, Reniec tuvo una fama muy bien ganada de que los trámites se podían hacer rápidamente, pero ahora la población tiene dudas, ¿cuánto demora, por ejemplo, un trámite de renovación de un DNI?

El trámite de DNI electrónico es bastante rápido. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos preparado para la masificación del DNI electrónico. Tenemos 31 centros de impresión. Usted se va a Loreto, y ahí en Iquitos tiene uno. Se va a Ucayali, tiene uno en Pucallpa. Y lo que es un duplicado, por ejemplo, de DNI electrónico sale bastante rápido. En algunas regiones yo he podido ver cómo sale incluso el mismo día y después puede ser de dos a tres días o máximo nueve días, porque depende también de la documentación que nos presente el ciudadano.

¿Y cuál es la ventaja más importante del DNI electrónico frente al azul?

La seguridad. El DNI electrónico es el más seguro de América Latina y el Caribe en este momento. ¿Por qué? Nuestro DNI electrónico tiene 64 puntos de seguridad, 40 de ellos en el chip. Es un chip que va mucho más rápido incluso. No solo permite el certificado digital, están los datos biográficos y las huellas de la persona. Y en el caso de los DNI electrónicos de niños, están las huellas también del declarante, sea papá o sea mamá. Y, además, si una persona trata de borrar algún dato allí, o trata de imprimirlo, no va a poder porque se quema con un láser dentro de la tarjeta y así es como uno lo visibiliza.

¿L as personas que van a hacer el voto digital, necesariamente tienen que tener el DNI electrónico?

De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sí. El voto digital está a cargo de la ONPE. Son ellos quienes definirán cuál es el proceso, la manera como se vota. Por lo pronto, ellos nos han hecho ver que quieren usar el DNI electrónico. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Elecciones señala que uno vota con su documento de identidad. Nosotros le ofrecimos nuestra plataforma ID Perú, de identidad digital, que lee el rostro también de las personas, que podría ser un sistema para que se pueda reconocer a un votante, pero ellos tienen que seguir lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones. Ya han creado incluso una plataforma que se llama ID ONPE, la cual leerá el chip del DNI electrónico y uno con su clave secreta podría autenticarse y ya luego pasar obviamente al sistema de votación. Pero todo ese proceso lo ve ONPE. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos cumplido con hacer campañas de masificación del DNI electrónico. Hemos estado con la Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra, el Ejército, la Policía, los bomberos. Los médicos ya cuentan con DNI electrónico, porque ellos firman digitalmente los certificados médicos de función.

¿Y hay un cálculo de cuántas personas van a votar digitalmente?

Nosotros como RENIEC no tenemos un cálculo porque no somos el ente a cargo de la votación digital, ese es ONPE. Pero en alguna de las reuniones que hemos tenido, ellos calculaban entre un millón a dos millones de personas.

Una afirmación que se repite mucho, pensando en lo que pasó en el 2021, es que en el Perú hasta los muertos votan. ¿Es eso posible realmente?

Los muertos no votan y esa narrativa hay que romperla y hay que eliminarla. Los muertos no votan. No ha habido ni un solo caso en el que una persona haya podido decir aquí está el rostro de fulanito que era un fallecido y aquí ha venido alguien, aquí está su huella digital y aquí ha votado. Eso no se ha dado en ningún caso. Lo que ha ocurrido es que, en el Perú, el padrón electoral se cerraba un año antes y, claro, nosotros no podíamos registrar los fallecidos que venían después porque el padrón es una foto del momento.

Claro, y entre que se cierra el padrón y se hacen los comicios, obviamente hay gente que muere.

Hay varios fallecidos y además no se trabajaba tanto de manera interinstitucional. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, yo creo que es una gran ventaja que hoy tengamos una ley que permite que el padrón electoral cierre 180 días antes. Ya no cerró el 12 de abril, ahora cierra el 14 de octubre y eso nos permite depurar mucho más. Segundo, el RENIEC está trabajando la depuración del padrón de manera interinstitucional. El Ministerio de Salud ya nos ha dado todos los certificados de defunción que ellos tienen, y hemos encontrado, con el cruce de nuestra base de datos, que hay 10 mil personas que han fallecido pero sus familiares no han venido a inscribir el acta de defunción. También hemos trabajado con el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, nunca nadie les había ido a tocar la puerta. Ellos tienen las muertes violentas, ya nos dieron registros de 600 muertes violentas, personas que ya han sido retiradas del padrón electoral. Y también está el Poder Judicial, que tiene los casos de muerte presunta, personas que desaparecen por muchos años, la familia no supo de ellos y van y dicen: Señor juez, declárelo como muerto.

¿Y qué pasará con los casos que ocurrirán inmediatamente después del cierre oficial del padrón? O sea, las personas que mueran entre octubre de 2025 y abril del próximo año.

Pues ya tenemos una ley que permite que todos los meses, luego del cierre del padrón, el RENIEC le notifique a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones la lista de personas que han fallecido. Con eso, ONPE tendrá que tomar la decisión más sabia antes de imprimir. ¿Por qué? Porque ellos podrían imprimir físicamente ese padrón, que lo van a repartir a distintas mesas de votación, y podrían colocarle ahí “fallecido”, o podrían darle una lista a los miembros de mesa para que sepan quiénes son los fallecidos. Ellos ya lo decidirán.

Ahora, siempre hay bulos, siempre hay fake news alrededor de cómo se ha confeccionado el padrón. ¿Ustedes podrían implementar un servicio en redes sociales para desmentir puntualmente cada caso que surja?

Lo hicimos durante las elecciones generales de 2021. Nosotros estuvimos trabajando incluso con los médicos. Recuerdo mucho un caso. Decían: “Mi familiar murió hace muchos años, cuando tenía 13 años, y aparece en el padrón”. Pero cuando hablamos con la familia, nunca inscribieron la defunción. Ellos pensaban que bastaba el documento que le había dado el médico, y cuando le pedimos ese documento para poder inscribirlo, tampoco lo tenían. Así que tuvimos que acompañarlos hacia el hospital, hablar con el hospital para que pudieran dar una constancia de que en aquel momento se emitió el certificado médico de defunción y con eso poder retirar a la persona del padrón.

O sea, aclaraban cada incidencia.

Así es, y estuvimos haciéndolo el mismo día de las elecciones.

¿Cuánto ha crecido el padrón electoral frente al del 2021? ¿Cuántos nuevos electores tenemos?

Son dos millones y medio de jóvenes que van a votar por primera vez y ese es el crecimiento que ha tenido el padrón. Recordemos que en el 2021 teníamos poco más de 25 millones de votantes, hoy estamos en 27 millones 392 mil votantes, aproximadamente.

Ahora, entiendo que son más o menos 6 millones las personas que tienen menos de 29 años que van a participar en estos comicios.

Son 2 millones y medio de nuevos jóvenes que van a participar, que cumplen 18 años incluso el mismo 12 de abril del 2026. Pero pensando en la masa juvenil, sí, efectivamente, hasta los 29 años tenemos poco más de 6 millones y medio de personas votantes. Y de todos esos 27 millones de votantes, 19 millones van a votar por primera vez por un congreso bicameral. Entonces, ahí también hay un gran reto de difusión sobre este tema.

Y en el caso de adultos mayores son como unos 5 millones más o menos.

Sí, si bien ellos tienen un voto que no es obligatorio, estamos hablando de 5 millones. Que podrían acudir porque siempre se ha visto como ellos participan constantemente y son inclusive los primeros en ir a votar, a muy tempranas horas

Lo que pasa es que siempre decimos que son los jóvenes los que definirán la elección, pero vemos que también hay una masa de adultos mayores que también podría, con su voto, definir el rumbo de la elección.

Así es.

¿Cómo ha sido el trabajo de verificación de la inscripción de militantes en los partidos? ¿Qué dificultades han tenido?

Ese es un tema muy interesante. Mire, la metodología de verificar la afiliación de un peruano a un partido político es muy antigua, de más de 20 años. Durante 16 años la tuvo ONPE. A ONPE se le retira esta función, si mal no recuerdo entre 2018 y 2019, y ahí quien tenía que hacerse cargo era el Jurado Nacional de Elecciones. Y ya recién en noviembre del 2023 sale una ley que nos da a nosotros, como RENIEC, esa función.

Es algo reciente entonces.

Para RENIEC es reciente. Entonces, nosotros ya veíamos lo que pasaba. Nosotros no podemos estar verificando una firma manuscrita que nos traen versus aquella que tenemos en el sistema, porque no es una pericia. Nosotros para una pericia tenemos que recoger grafías de una persona y hacer varias comparaciones. Eso ya no funciona en ningún lugar del mundo. Y por eso se presentó un proyecto de ley para solicitar que eso se anule. Firmas manuales para afiliación nunca más. Y que nos vayamos a una firma digital. Y eso ya se aprobó. Se nos está permitiendo este nuevo reto. Y nosotros hemos presentado incluso en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, lo que sería un aplicativo, de cómo uno mismo, desde su computadora, se afilia. Y con el reconocimiento de su rostro pone la firma digital.

Eso está en proyecto.

Sí, ya lo estamos elaborando con el Jurado de las Elecciones, porque ellos son los dueños del proceso de la inscripción de partidos políticos.

¿Y esa tecnología es muy cara?

No, nosotros ya desarrollamos nuestra tecnología que es el ID Perú. Es una plataforma que permite reconocer a la persona de dos maneras, por su DNI electrónico y su clave secreta, o por el rostro. Para eso obviamente hemos adquirido unas licencias bastante avanzadas para que mañana no nos pongan una fotografía o, con una inteligencia artificial, nos hagan un rostro. Pero no queda allí. No es que con eso una persona ya queda en el partido político. Eso pasa a un representante del partido, que va a tener que hacer un check para decir si acepta o no a esa persona como afiliado.

En abril hubo denuncias de personas que decían que no había autorizado su inscripción en distintos partidos políticos. ¿Cuáles fueron los protocolos que ustedes aplicaron ante este problema?

Nosotros hemos estado apoyando al Jurado Nacional de Elecciones que, como dueño de este proceso, ya ha generado su reglamento de fiscalización posterior. Algo que no hacía antes. Ellos han mandado peritos, que han venido a buscar nuestra documentación. Y segundo, hemos recogido las fichas que algún medio de comunicación denunció que se habrían utilizado para generar firmas que no serían verdaderas. Nosotros no podemos hablar de falsas. Hablamos de firmas observadas porque la falsedad la determinarán la Fiscalía y el Poder Judicial. Hemos enviado correos electrónicos a las personas a quienes pertenecen esas fichas, también mensajes de texto a teléfonos móviles. Y a una buena parte les hemos enviado incluso una carta.

¿Cómo va ese proceso?

Son muy pocas las personas que han venido a RENIEC en respuesta a nuestras cartas. Creo que es el jurado quien nos tendría que dar la medida de cuántas personas que han recibido estas notificaciones han terminado finalmente retirándose, saliéndose como afiliados del partido en que indebidamente se les habría inscrito.

En abril también se denunció que hubo una filtración de las bases de datos de RENIEC, pero desde el Ministerio del Interior. ¿Cómo actúa ahí su oficina?

El RENIEC, por ley, tiene que prestar servicios de consulta en línea a distintas instituciones, sean públicas o privadas, como por ejemplo notarios, bancos o empresas de telecomunicaciones. Aparte de eso, si no se hace por convenio, existe la plataforma de interoperabilidad del Estado. La plataforma nos exige que las instituciones puedan obtener alguna data del RENIEC. Ahí no tenemos mayor control de los usuarios ni nada, porque eso le pertenece a la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. Pero en lo que se refiere al ministerio (del Interior), en aquel momento estábamos en estado de emergencia, y se fue advirtiendo que había un descontrol en el tema de los datos y nosotros cortamos el sistema. Hasta el día de hoy no le hemos vuelto a dar el sistema de línea al Ministerio del Interior.

Ya son varios meses.

¿Por qué? Porque hemos exigido que ellos pongan seguridades máximas. No se cortó a la Policía Nacional del Perú, porque nos encontrábamos en estado de emergencia, y no hubiera sido factible exponer el peligro a nuestra ciudadanía. Sin embargo, cada caso que nosotros encontramos y monitoreamos, ahora se lo estamos diciendo directamente al Ministro del Interior y al Comandante General de la Policía. A través de un oficio les decimos qué usuario ha sido y de qué manera hemos encontrado esta filtración, para que se hagan las investigaciones y obviamente las sanciones respectivas. ¿Y qué hemos logrado con el Ministerio del Interior? Ya suscribimos un nuevo convenio por el cual ellos van a usar nuestra plataforma ID Perú. ¿Qué significa? Cualquier persona del Ministerio del Interior o policía que desee entrar a un dato del RENIEC va a tener que hacerlo con su rostro o con el DNI electrónico. Y ha funcionado, mire usted. Por ejemplo, Sunarp, a agosto del año pasado, tenía más de 4 millones de consultas de bienes. Ahora ha bajado a 900 mil. ¿Qué significa? Que hay gente que ha estado preguntando por bienes que no le competen.

¿Cómo están de presupuesto para armar sus proyectos?

Mire, lamentablemente para este año nos recortaron 82 millones de soles, un presupuesto importante, sabiendo que RENIEC ya no tiene recursos directamente recaudados. Para el siguiente año tenemos un presupuesto inicial que nos están haciendo llegar, donde nos darían lo mismo de este año, más un millón, nada más. Ahora, este año, si bien nos dieron 82 millones menos, yo le quiero agradecer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que finalmente nos dieron 80 millones, pero solo para elecciones, es decir, que no lo puedo aplicar para otra cosa más que para los comicios, pero algo es algo y hay que agradecerlo. Hacia el otro año tenemos lo mismo, más un millón. No vamos a recuperar esos 82 millones de soles y ahí tiene que venir la creatividad en la gestión para mejorar procesos.