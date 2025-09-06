Reniec lanza nuevo DNI electrónico 3.0 con descuento exclusivo en estas únicas sedes de Lima Metropolitana: ya no se emitirá DNI azul

Reniec entrega el nuevo DNI electrónico 3.0 uno de los más seguros en Latinoamérica. | Foto: Composición LR/Andina.

Reniec entrega el nuevo DNI electrónico 3.0 uno de los más seguros en Latinoamérica. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reniec anunció que dejará de emitir el tradicional Documento Nacional de Identidad (DNI) de color azul y amarilla. Esta medida dará paso a la era digital, donde solo se entregará el DNI electrónico 3.0. Por ello, se viene incentivando la entrega de este moderno documentos.

Para ello, se ha dispuesto que hasta el 31 de diciembre del año 2025, la emisión del DNI electrónico tendrá un precio promocional. El descuento se reducirá hasta en 11 soles, según lo estipula la resolución jefatural y aplicará para la inscripción, renovación, rectificación de datos y duplicados.

DNI electrónico a bajo costo: ¿en qué sedes de Reniec solicitarlo?

Se anunció que en el marco de la masificación que el precio del Documento Nacional de Identidad electrónico tendrá un descuento que estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. El precio se fijará en 30 soles para los mayores de edad, mientras que para los menores de edad será 16 soles.

En esa línea, en Lima, las sedes que están habilitadas para solicitar el DNI electrónico son:San Borja (av. San Luis 1673), Miraflores (av. Ernesto Diez Canseco 230), Jesús María (av. Talara 130), Santa Anita (av. Los Eucaliptos 947), Independencia (calle Los Andes 486) y Cercado de Lima (av. Nicolás de Pierola 545).

Puedes revisar otras sedes según en la región que te ubiques en la plataforma oficial del Reniec: Oficinas Reniec.

DNI electrónico 3.0: ¿cuáles son sus características?

El DNI electrónico 3.0 ha sido presentada como una versión mucho más segura debido a los 64 elementos de seguridad que tiene. Es de material de policarbonato que resiste al calor y rayos UV. Asimismo, lleva un chip criptográfico avanzado. Tiene un diseño multicolor con símbolos de la peruanidad. Permite el acceso al voto electrónico, firma digital y otros.