Pedro Pablo Kuczynski y su socio Gerardo Sepúlveda pasaran a juicio público por Lava Jato

La fiscalía solicita que el ex presidente Kuczynski reciba una pena de 35 años de cárcel por recibir presuntos pagos ilícitos en las épocas en las que desempeñó cargos públicos.

Juez aprueba que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski pasé a juicio público por recibir presuntos pagos ilícitos
Juez aprueba que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski pasé a juicio público por recibir presuntos pagos ilícitos

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, aprobó la acusación penal que el Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato presentó contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y su colaborador Gerardo Sepúlveda, por el delito de lavado de activos, a fin de que el proceso pase a la siguiente etapa de juicio público en un Juzgado Penal Colegiado.

El proceso también involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, que enfrentarán juicio junto al expresidente de la República, para definir el pago de la reparación civil.

PUEDES VER: Pedro Pablo Kuczynski duplicó sus ingresos cuando fue candidato

La resolución del juez Chávez Tamariz señala que se han admitido 2,577 medios probatorios, informó la oficina de prensa de la Corte Superior Penal Nacional. El fiscal José Domingo Pérez solicita una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y su socio Gerardo Sepúlveda, así como una reparación civil que alcanza casi 46.7 millones de dólares.

De acuerdo con la fiscalía, Pedro Pablo Kuczynski Godard lideraría una organización criminal destinada al lavado de activos provenientes de “pagos por asesorías financieras”, vinculados a delitos de contra la administración pública. Entre estos casos, la acusación menciona que PPK, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, el 2004, y ministro de Economía y Finanzas, el 2005, gestionó e impulsó preceptos legales (normas y decretos) permitiendo que el gas de los lotes 56 y 88 se utilice para satisfacer la demanda del mercado mexicano, permitiendo ganancias millonarias para la empresa Transportadora de Gas del Perú en el proyecto Camisea.

"En su condición de Ministro de Economía y Finanzas y Presidente del Consejo de Ministros, benefició a las empresas Pluspetrol, Hunt Oil, Tecpetrol, Transportadora del Gas del Perú y a las empresas que conforman el conglomerado Techint: Tenaris y Ternium", subraya el fiscal. Ahora bien, anota la fiscalía, "las empresas a las que el imputado asesoraba cuando alternaba la función privada con la pública, se vieron favorecidas económicamente, de acuerdo al interés privado que Kuczynski tenía en favor de las empresas beneficiadas"

Kuczynski Godard se desempeñó como Director del Consejo Siderúrgico de Ternium el 2001 y desde el 2007 al 2015; miembro del Consejo de administración de Tenaris, hasta febrero 2004; asesor y miembro del Directorio de Techint, entre los años 2002 al 2004, y brindó servicios de consultoría a Hunt Oil, desde el 01 de octubre 2002 al 16 de febrero de 2004.

