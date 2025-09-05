HOYSuscripcion LR Focus

14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo
Dirección de Inteligencia de la PNP confirma hackeo y anuncia que agentes de Ciberdelincuencia investigan el caso

Un grupo de hackers que integran Deface Perú tomaron el control de la Dirección de Inteligencia de la PNP. Se revelaron planes de protección a favor de Dina Boluarte y reglaje a periodistas.

Hackers revelaron la información confidencial de los agentes de inteligencia de la PNP. Foto: composición Gerson Cardozo LR.
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú confirmó que hackers vinculados a Deface Perú vulneraron sus servidores de trabajo el pasado 4 de setiembre.

“El 4 de setiembre de 2025, personal de la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia de la PNP, alerto sobre una posible vulneración de los servidores gestionados por esa dirección”, dice el comunicado de la PNP.

Una vez reportado el hecho añaden que, “inmediatamente se activó el plan de contingencia y se procedió a la suspensión de los servidores y se informó a la Dirección de Tecnologías, la misma que adoptó medidas establecidas”.

En esa línea, informaron que, desde la Dirección de Ciberdelincuencia, se inició las investigaciones, pericias y todas las acciones destinadas a perseguir el delito cibernético para lograr la identificación y posterior captura de los posibles autores.

“La Dirección de Inteligencia de la PNP continúa trabajando en el establecimiento garantizando los servicios y seguridad de los agentes de ciberseguridad y protección de lavado de activos”, precisa el comunicado.

El último miércoles 4 de setiembre se reveló que un grupo de hackers que integran Deface Perú tomaron el control de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú y expusieron las acciones de protección que realizaron los agentes a favor de la presidenta Dina Boluarte y expresidentes.

Los agentes de Inteligencia no solo realizaban estrategias de protección a favor de Boluarte, sino que también aplicaban un reglaje y reporte a periodistas, fiscales y jueces involucrados en investigaciones y casos emblemáticos.

