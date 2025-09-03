HOYSuscripcion LR Focus

Política

PPC va en alianza a las elecciones 2026: partido de derecha es provida y defiende la economía social de mercado

Secretario general del Partido Popular Cristiano, Javier Bedoya Denegri, responde sobre la alianza Unidad Nacional y el apoyo a la candidatura de Roberto Chiabra.

Javier Bedoya Denegri, del PPC, en entrevista. Composición: Jazmín Ceras.
Javier Bedoya Denegri, del PPC, en entrevista. Composición: Jazmín Ceras.

Luego de cuatro años de no haber superado la valla electoral, el Partido Popular Cristiano (PPC) volverá a participar en las próximas elecciones presidenciales, por lo que tendrá el desafío de captar el voto de los más de 2.5 millones de jóvenes peruanos que acudirán a las urnas el próximo 12 de abril del 2026.

El PPC, fundado el 18 de diciembre de 1966 por el abogado y político Luis Bedoya Reyes, logró recuperar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 10 de mayo del 2024 y se convirtió así en uno de los 43 partidos políticos aptos para la próxima contienda electoral.

El secretario general del PPC, Javier Bedoya Denegri, nieto del fundador, explicó que su partido abraza una doctrina social cristiana que es tomada como base para la aplicación de sus propuestas. Aclaró que no tiene dueños ni caudillos con intereses particulares.

Dijo que, desde el aspecto económico, son un partido de centro derecha que defiende la economía social de mercado. “El PPC propuso el modelo económico en la Constitución de 1979 que no fue desarrollado en los gobiernos siguientes. Este fue propuesto en el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa, pero aplicado, finalmente, en el gobierno de Alberto Fujimori”, aclaró.

En el aspecto social, Bedoya respondió que son un partido conservador, provida y profamilia. “Estamos en contra, por ejemplo, del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo; aunque no de la unión patrimonial. Eso lo hemos dicho en varias oportunidades”, afirmó.

El Partido Popular Cristiano logró, el último 29 de agosto, la inscripción de la alianza electoral que mantiene con el partido Peruanos Unidos y el partido Unidad y Paz. El candidato presidencial será el hoy congresista Roberto Chiabra bajo la agrupación Unidad Nacional. Este es el mismo nombre que tuvo la alianza que formó el PPC también con el Apra en el 2016.

“La propuesta principal de esta alianza estará enfocada en seguridad. Por eso apoyamos la candidatura del general Chiabra que tiene experiencia en seguridad nacional por su formación castrense y además por los cargos públicos que ha ocupado. Además, tenemos a Peruanos Unidos que tiene mucho arraigo con los ronderos del norte del país”, indicó.

Explicó que el PPC aportará cuadros políticos nuevos y con experiencia, como Juan Carlos Santiago, David Vera, Oliver Stark, Juan Villarán, Carlos Neuhaus, entre otros.

Bedoya es candidato a la primera vicepresidencia de la alianza Unidad Nacional. Eso dependerá de los resultados de las próximas elecciones internas que habrá en el PPC.

