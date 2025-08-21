HOYSuscripcion LR Focus

Política

RMP rechaza posible traslado de Martín Vizcarra al penal de Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

La abogada consideró que si llegan a retirar a Vizcarra de Barbadillo, también deberían hacer lo mismo con Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

RMP rechaza posible traslado de Martín Vizcarra al penal de Lurigancho. Foto: La República

Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, rechazó la decisión del INPE de cambiar a Martín Vizcarra de centro penitenciario. Al respecto, indicó que si es trasladado de Barbadillo a Lurigancho, podría usar eso a su favor de forma política, pues serviría para victimizarce ante la ciudadanía.

"Creo que hasta los adversarios políticos se han dado cuenta que están convirtiendo a Martín Vizcarra en un mártir. Yo no digo que él lo sea, sino que este gobierno y las fuerzas políticas que están en el poder lo han convertido en un mártir y lo seguirán haciendo. Van a ver las fotitos que saldrán de Lurigancho. Hasta pena les va a dar", dijo.

PUEDES VER: Crisis en el APRA: más de 11 mil afiliados fueron expulsados tras problemas administrativos internos

Asimismo, descartó los argumentos del INPE sobre esta decisión. "Si Vizcarra tiene que salir de Barbadillo, tiene que salir Humala, Castillo y supongo que Toledo y para los que dicen que no porque el delito de Vizcarra no fue cuando era presidente, pues el delito de Humala y Toledo tampoco sucedió cuando fueron presidentes. En el caso de Humala fue en época de campaña y Toledo recibió las coimas muchos años después... Con la misma vara a todos, ¿no?", anotó.

Por otro lado, evidenció una posible influencia política luego de que el INPE publicó un comunicando indicando que Dina Boluarte no tenía nada que ver con ello. "Solitos cayeron. Nadie les había pedido esta explicación. Nadie había dicho que la presidenta les había dicho que lo pasaran a Lurigancho", mencionó.

"Lo van a condenar y, pese a eso, las fuerzas políticas quieren sacarlo a como de lugar y lo mandan a Lurigancho. Su hermano ya ha responsabilizado al gobierno de cualquier daño que le pase a su hermano ahí. Piensen en toda la gente sentenciada durante su régimen y que quieran hacerle daño. Por eso, es que un policía o un juez no va a una cárcel común. Hay esa consideración", agregó.

PUEDES VER: ¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza: "Martín Vizcarra debe permanecer en Barbadillo"

En diálogo con La República, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE, confirmó que Vizcarra Cornejo debe permanecer en el penal de Barbadillo porque se trata de una persona que requiere mayor seguridad y consideró que la explicación del actual jefe de la institución, Iván Paredes, ha sido "difusa y confusa".

"Hay personas de alto valor en términos de seguridad que son más vulnerables que otros en prisión. En ese sector, desde mi punto de vista, están los expresidentes que han tomado decisiones determinadas, que tienen amigos y enemigos políticos, y que circunstancialmente son pasibles de cualquier aspecto de inseguridad. Y un penal hacinado no le garantiza esa seguridad que se necesita", explicó.

Asimismo, descartó validez en el argumento de Paredes sobre que Vizcarra debería ir a Lurigancho por el puntaje que obtuvo. Sobre ello explicó que hay tres penales que no están incluidos y esos son: Barbadillo, el penal de Base Naval del Callao y Challapalca. "Son tres penales a los cuales se envían internos por decisiones vinculadas con la seguridad y para ello se necesita que el director general de seguridad emita una resolución y disponga su traslado a esos penales. Entonces, la circunstancia de que Vizcarra haya sido clasificado para Lurigancho, desde mi punto de vista se trata de una clasificación preliminar, pero enseguida tendría que haberse emitido una resolución administrativa complementando la anterior que dice Lurigancho para ser derivado al penal de Barbadillo por razones de seguridad", indicó.

Maltratos denunciados por Betssy Chávez no se estarían atendiendo

En tanto, sobre la situación de Betssy Chávez, consideró que el INPE no está prestando la debida atención a los maltratos y abusos denunciados.

"Esas denuncias tienen que anotarse, investigarse y tomarse decisiones, acciones para evitarlas. Cuando ella denuncia maltrato en el traslado me parece que es un asunto absolutamente atendible. Es de las pocas personas que en el país hoy es trasladada de un punto a otro para una diligencia judicial, porque ahora las judiciales son virtuales. Y en segundo lugar, si denuncia maltrato dentro del penal, si esa situación incluso la obliga a dormir, como lo he leído en un medio, en el pasadizo de un pabellón, creo que es una situación que la autoridad penitenciaria tendría que investigar y responder a la propia interesada, al Poder Judicial que la investiga y a la comunidad. Y no veo que una situación así esté ocurriendo", comunicó.

Por su parte, el abogado Raúl Noblecilla indicó a este medio que desde que Chávez cumple prisión preventiva su estado físico se ha deteriorado. Además, ratificó que su patrocinado está dando un ultimátum debido a su situación. "Betssy Chávez es una acusada, no una sentenciada, pese a ello lleva más de dos años de maltratos de parte de un régimen (Dina Boluarte)", manifestó.

