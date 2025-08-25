RMP alerta sobre nuevo rol de Santiváñez en el Minjusdh: “Es el asesor legal de la presidenta”

Santiváñez asumió como titular del Minjusdh pese a haber sido censurado en el Mininter. Foto: La República

Santiváñez asumió como titular del Minjusdh pese a haber sido censurado en el Mininter. Foto: La República

Rosa María Palacios rechazó la designación de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y alertó sobre las implicancias de ello. La abogada recordó que el titular del Minjusdh tiene a cargo los penales del INPE y, por ley, "es el asesor legal de la presidenta de la República y del Consejo de Ministros".

"¿Por qué la presidenta desafía al Congreso? El Congreso censuró a Santiváñez. ¿Por qué le dice 'no me interesa tu censura'? Recordé que el único presidente que ha designado en un nuevo cargo a alguien censurado ha sido Betssy Chávez cuando fue censurada del MTP y luego pasó a Cultura para, finalmente, ser primera ministra. Puede ser una premonición", indicó.

Asimismo, anotó que si Santiváñez busca postularse al Congreso, debería salir del Minjusdh en octubre.

"A Santiváñez lo sacan del poder por incompetente. Es en su gestión que el número de muertos diarios se eleva a seis. Aún así regresa cinco meses después... ¿por qué?. Tiene impedimento de salida, investigado por tres delitos. Por qué lo vas a llamar a dirigir justicia y hacer tu asesor legal", agregó.

"Él fue funcional a los intereses de Dina Boluarte porque la ayuda a conseguir abogado y defensa para su hermano Nicanor. Además, nunca se fue del Ejecutivo", finalizó.

Congresistas rechazan regreso de Juan José Santiváñez

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, señaló que el retorno de Santiváñez al Ejecutivo refleja la intención de la mandataria de mantener a su círculo de confianza en el poder: “Con total descaro, Dina vuelve a nombrar como ministro a Santiváñez. No le importa que ya haya sido censurado por el Congreso por incapaz. Se aferra a su pequeño séquito para sostener la ilusión de poder”, afirmó.

En la misma línea, Jaime Quito, referente de la Bancada Socialista, calificó el regreso de Santiváñez como una de las decisiones más cuestionables del Gobierno: “El régimen corrupto y represivo de Dina Boluarte cruza la última línea: recicla a un ministro censurado y nombra ministras cuestionadas. Una afrenta al pueblo para sostener a Boluarte a cualquier costo”, declaró.

Flor Pablo, congresista no agrupada, también consideró que la renuncia de Santiváñez es un acto político sumamente criticable. La parlamentaria consideró que el movimiento tendrá consecuencias políticas: "Dina Boluarte se burla de los peruanos al nombrar como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, el censurado exministro del Interior y el peor que tuvimos. Su llegada anuncia que van a usar el INPE para castigar opositores, allanar la salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y asegurarse impunidad. Esta designación confirma una nueva etapa de endurecimiento autoritario", señaló.

Susel Paredes, la congresista del Bloque Democrático Popular que fue una de las que presentó la moción de censura en contra del ahora ministro de Justicia, cuestionó el afán de Dina Boluarte por mantenerlo cerca de la cúpula del Gobierno: "Este cambio es un insulto a quienes lo hemos botado y lo hemos despedido de su trabajo por incompetente. (…) ¿Qué relación tiene con Dina como para no poder vivir sin él?", señaló.