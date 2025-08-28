HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Política

Agreden a periodista durante evento del Congreso sobre Ley de Amnistía

Al finalizar la conferencia sobre Ley de Amnistía, un grupo de personas, al notar que Ayarza era del medio Epicentro, la calificaron de "terrorista" y tiraron su celular al piso para evitar que grabara.

El momento exacto en el que arrojan su celular quedó registrado. Foto: composición LR
El momento exacto en el que arrojan su celular quedó registrado. Foto: composición LR

La periodista Katherine Ayarza del medio Epicentro fue agredida durante un evento organizado por el programa Martes Democrático de la oficina de Participación Ciudadana del Congreso, el último 26 de agosto. Al final de la conferencia, algunos asistentes rodearon a la comunicadora y, entre gritos y reproches menospreciando su labor, botaron al piso su celular para evitar que continúe grabando. La agresión quedó registrada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Se trata de la conferencia "Ley de Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales: fin de la persecución", la cual se desarrolló en el auditorio Faustino Sánchez Carrión y contó con la participación del congresista Fernando Rospigliosi, el abogado Humberto Abanto, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume y el general en retiro Juan Rivero Lazo.

PUEDES VER: Congreso: piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

lr.pe

Sobre el hecho

En diálogo con Epicentro, la periodista relató que al finalizar el evento algunas personas se acercaron a los ponentes para tomarse fotografías con ellos y una ciudadana empezó a increparles por el proyecto de ley que busca dar amnistía a los investigados por las 39 muertes en protestas. Su reclamo fue opacado por los demás asistentes, quienes empezaron a corear "terrorismo nunca más". Ante esto, después de un momento, tanto Rospigliosi como Blume se retiraron de la sala.

Ayarza se acercó a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, Milagros Salazar, a quién le preguntó sobre el altercado y por qué no retiraron a las personas y ella le dijo que se trataba de posiciones distintas y que se estaban entregando los certificados. Además, le pidió no ser grabada.

Al notar esto, los asistentes empezaron a agredir verbalmente a la periodista. "Se ponen bastante agresivos conmigo. De pronto se centran en mí y que yo estaba grabando y empiezan a querer a agarrar mi celular. Cada vez que yo grababa pausaban el video. Comienzan a querer jalonearme. Un señor me señala como "enviada de IDL", luego me identifican como Epicentro", contó.

Finalmente, entre gritos acusaron a Ayarza de ser "defensora de terroristas" y tiraron su celular al piso. Luego, una persona recogió el celular. "Toma tu celular y retírate, amiga", se escucha en el registro visual. Después de esto, personal de seguridad invitó a la periodista a retirarse del lugar.

Notas relacionadas
Congreso: piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Congreso: piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 con poco margen: posturas de quienes dirigen la Comisión de Economía complicaría avance

Retiro AFP 2025 con poco margen: posturas de quienes dirigen la Comisión de Economía complicaría avance

LEER MÁS
Congreso busca que el Banco Central de Reserva custodie el oro extraído legalmente por empresas mineras

Congreso busca que el Banco Central de Reserva custodie el oro extraído legalmente por empresas mineras

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

LEER MÁS
Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

LEER MÁS
Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

LEER MÁS
Congreso: piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Congreso: piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

LEER MÁS
Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota