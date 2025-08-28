Agreden a periodista durante evento del Congreso sobre Ley de Amnistía

La periodista Katherine Ayarza del medio Epicentro fue agredida durante un evento organizado por el programa Martes Democrático de la oficina de Participación Ciudadana del Congreso, el último 26 de agosto. Al final de la conferencia, algunos asistentes rodearon a la comunicadora y, entre gritos y reproches menospreciando su labor, botaron al piso su celular para evitar que continúe grabando. La agresión quedó registrada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Se trata de la conferencia "Ley de Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales: fin de la persecución", la cual se desarrolló en el auditorio Faustino Sánchez Carrión y contó con la participación del congresista Fernando Rospigliosi, el abogado Humberto Abanto, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume y el general en retiro Juan Rivero Lazo.

Sobre el hecho

En diálogo con Epicentro, la periodista relató que al finalizar el evento algunas personas se acercaron a los ponentes para tomarse fotografías con ellos y una ciudadana empezó a increparles por el proyecto de ley que busca dar amnistía a los investigados por las 39 muertes en protestas. Su reclamo fue opacado por los demás asistentes, quienes empezaron a corear "terrorismo nunca más". Ante esto, después de un momento, tanto Rospigliosi como Blume se retiraron de la sala.

Ayarza se acercó a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, Milagros Salazar, a quién le preguntó sobre el altercado y por qué no retiraron a las personas y ella le dijo que se trataba de posiciones distintas y que se estaban entregando los certificados. Además, le pidió no ser grabada.

Al notar esto, los asistentes empezaron a agredir verbalmente a la periodista. "Se ponen bastante agresivos conmigo. De pronto se centran en mí y que yo estaba grabando y empiezan a querer a agarrar mi celular. Cada vez que yo grababa pausaban el video. Comienzan a querer jalonearme. Un señor me señala como "enviada de IDL", luego me identifican como Epicentro", contó.

Finalmente, entre gritos acusaron a Ayarza de ser "defensora de terroristas" y tiraron su celular al piso. Luego, una persona recogió el celular. "Toma tu celular y retírate, amiga", se escucha en el registro visual. Después de esto, personal de seguridad invitó a la periodista a retirarse del lugar.