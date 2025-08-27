Rosa María Palacios sobre el desplante de Dina Boluarte a fiscal de la Nación: "Era la invitada fantasma"

En la última edición de su programa Sin Guión, la periodista Rosa María Palacios criticó el accionar de la presidenta Dina Boluarte tras no saludar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la inauguración de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Un evento oficial desarrollado en Palacio y que contó con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.

"Dina Boluarte mencionó a José Jerí, a Arana y a Janet Tello, y cuando tocaba mencionar a Delia Espinoza se saltó al Defensor del Pueblo. Era la invitada fantasma. Es un lugar que le corresponde".

Asimismo, señaló que en este evento estaba presente el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y Delia Espinoza también; sin embargo, Boluarte, decidió omitirla. Además, resaltó que era correcto que la fiscal haya asistido al Conasec, ya que hizo valer su lugar. "Tenía muchas cosas que decir".

"¿Sabía algo Dina Boluarte de lo que iba a pasar esta mañana? No, porque además Delia Espinoza ¿cómo iba a saberlo? Esto se maneja en otro nivel. Estos allanamientos no son para los que no tienen aforo, no pasan por la fiscal de la Nación, pasan mucho más abajo".

Sobre el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, señaló que hay una investigación que revela que el hermano de la presidenta acudió hasta en siete oportunidades al centro empresarial San Isidro, donde hay una compañía que está a cargo del coronel PNP en retiro Percy Alberto Tenorio, quien está vinculado a Juan José Santivañes.

"¿Por qué se está allanando la casa de Nicanor Boluarte? Sería interesante que se conozca la autorización judicial para allanar. La Fiscalía no allana porque se le ocurre; tiene que presentar la solicitud a juez y el juez analiza si hay causa probable y ve si hay algo que investigar".