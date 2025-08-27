HOYSuscripcion LR Focus

Política

La guerra de las gorras: "Brasil es de los brasileños" el eslogan en un gorra usada por Lula y sus ministros

El mandatario brasileño, Inácio Lula da Silva rechazó la decisión de Donald Trump de aumentar los aranceles a los productos brasileños y revocar las visas a jueces y fiscales que ven los procesos a Jair Bolsonaro

Lula da Silva se mostró con un gorro con la frase "Brasil es de los brasileños"
Lula da Silva se mostró con un gorro con la frase "Brasil es de los brasileños" | AFP | AFP

En un provocador gesto que la prensa brasileña denomina "La Guerra de las Gorras", el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y sus ministros lucieron este martes una gorra azul con el eslogan "O Brasil é dos brasileiros" (Brasil es de los Brasileños) que copia la estética del movimiento "Make America Great Again- MAGA" (Hagamos que Estados Unidos vuelva a sea grande), del mandatario estadounidense Donald Trump.

Durante la reunión de los ministros en palacio de gobierno, Lula consideró que la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles en el comercio reciproco es inapropiada. "Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa en igualdad de condiciones. Lo que no aceptamos es ser tratados como subordinados. Es fundamental que nuestro compromiso sea con el pueblo brasileño. Si nos gustaran los emperadores, Brasil seguiría siendo una monarquía. Queremos un país democrático, soberano y republicano", afirmó.

PUEDES VER: Refuerzan vigilancia dentro del domicilio de Bolsonaro: Policía Federal de Brasil suma agentes ante posible "riesgo de fuga"

El presidente Donald Trump aumentó los aranceles a sus socios comerciales en un intento por revertir la pérdida de competitividad de la economía estadounidense frente a China. En principio, Brasil fue castigado con un arancel del 10%, pero el 6 de agosto último, Trump le impuso un 40% adicional en represalias por decisiones que afectarían a las empresas tecnológica estadounidenses y en respuesta al juicio al expresidente Jair Bolsonaro por intentar dar un golpe de Estado en las elecciones del 2022.

Lula también expreso su solidaridad con el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski, "ante el gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle la visa". El gobierno de Trump también ha revocado la visa a siete jueces del Supremo Tribunal Federal, lo que incluye al juez supremo Alexandre de Moraes y al fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, responsables del juicio al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado.

PUEDES VER: Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet

El uso de las gorras para transmitir mensajes políticos en Brasil comenzó en enero de este año cuando el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas lucio un gorro rojo con la frase "Make America Great Again", lo que se consideró como un apoyo a Bolsonaro. En respuesta, en febrero, durante la elección del presidente de la Cámara de Senadores los seguidores de Lula y el Partido de los Trabajadores lucieron gorras azules con el lema "Brasil es de los brasileños".

