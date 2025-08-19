Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Juliana Oxenford, en una nueva edición de Arde Troya, se refirió a la pérdida de más de 1.200 expedientes digitales que se perdieron en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en los que se encontraban los casos de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y el de Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, la periodista criticó que los documentos se hayan extraviado y calificó el hecho como un "nivel de corrupción de mugre".

"Es que esto es un escándalo porque ni siquiera estamos hablando de material físico, estamos hablando de documentación que figure en un disco duro y que me imagino que deben tener un backup. Porque si se trata de información tan importante, obviamente no te vas a arriesgar de que cualquier cosa pueda suceder, de que eso eventualmente pueda desaparecer. Entonces, te organizas para garantizar que sea casi imposible que algo así pueda suceder. Pero en el Perú estas cosas pasan y, ¿qué pasó? Sucedió 1.200 archivos, expedientes digitales. A mí esto me suena a un nivel de corrupción de mugre tremenda", comentó.

En otro momento, Oxenford cuestionó al organismo encargado de nombrar, ratificar y suspender a jueces y fiscales por perder los expedientes y recordó los cuestionamientos al jefe de la JNJ, Gino Ríos, por tener antecedentes de agresión a su exesposa.

"Tan mal estamos que no podemos cuidar la información, los expedientes digitales de una entidad como la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ¿qué podemos esperar? Si el presidente de la Junta Nacional de Justicia le manda cartas notariales a la exesposa insultándola, maltratándola, agrediéndola psicológicamente y ni siquiera hay un comunicado de la JNJ manifestando una postura de rechazo a la actitud violenta, agresiva del jefe máximo de la entidad. Así estamos. Nunca peor ni en la época de Fujimori", exclamó.

En esa misma línea, Oxenford también criticó que anteriormente se haya reportado el incidente en la JNJ como una "falla técnica" y aseguró que la PNP realizó una investigación y determinó que una persona con acceso al sistema borró los archivos.

"Nunca peor. Realmente, imagínense cómo borras 1.200 expedientes. Al principio se dijo que se había perdido, que era una falla técnica. ¡Ah, falla técnica! Bueno, para eso tienes un backup, digo, parece que no existía backup, pero luego la policía, especialista en sistemas ha ingresado, al lugar, ha hecho una primera indagación y ha reconocido que alguien efectivamente que tenía las claves accedió al sistema de los expedientes digitales de la Junta Nacional de Justicia y lo anuló", dijo.

"Es alucinante realmente ya, a esa alturas le juro que ya no sé si reír o llorar porque todo me parece de un nivel de promiscuidad, de falta de respeto, de ausencia de ética, de inmoralidad tan grande que es como que nos hemos acostumbrado a vivir en un país donde ya nada nos sorprende. Hemos naturalizado la corrupción, las malas praxis, la mentira y lo hemos convertido en algo casi orgánico", acotó.