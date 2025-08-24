Congresista María Acuña presuntamente tiene como gerente general de su inmobiliaria a un testaferro

Un reportaje de Panorama indicó que la congresista María Acuña presuntamente tendría como gerente general a un testaferro. En una galería del centro de Chiclayo, entre puestos de fotocopias y venta de golosinas, trabaja don Segundo de Fina, un hombre mayor conocido por expender caramelos, cigarrillos y artículos de escritorio. Sin embargo, en los registros de la Sunat aparece con un cargo muy distinto: es el gerente general de la inmobiliaria Los Alizos, empresa valorizada en casi siete millones de soles y propiedad de la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Acuña Peralta.

Los Alizos fue constituida en 2015 como una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL). El capital inicial ascendió a casi siete millones de soles. En 2020, al asumir Acuña su curul en el Congreso, designó como gerente general a Segundo de Fina, sin estudios universitarios ni experiencia empresarial conocida.

Mientras en los documentos figura como responsable de proyectos de urbanización y edificaciones, en la práctica don Segundo administra un modesto stand de golosinas y realiza cobros de alquiler en la galería donde vive.

Panorama intentó solicitar los descargos de la parlamentaria, sin embargo, ella se retiró del Congreso antes de ser abordada.

"El gerente general, como su nombre lo dice, tiene que gerenciar la empresa. (…) Si el señor no está realizando esta labor y, por el contrario, realiza otro tipo de actividades, eso es una alerta", indicó la abogada consultada por el referido programa.

Derrumban parte de vivienda de María Acuña en Chiclayo

En julio de este año también en Chiclayo, derrumbaron parte de la vivienda de la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña, por haber ocupado parte de la vía pública, según lo concluye una resolución emitida por el propio municipio.

La vivienda, ubicada en la urbanización Santuario, se encuentra en plena construcción; sin embargo, durante el proceso de edificación habría invadido parte de la calle Los Proverbios.

En el 2019, tanto la congresista como la municipalidad de Pimentel se fueron por la vía judicial. No obstante, la justicia le dio la razón a la municipalidad, quienes el último viernes 18 de julio procedieron a derrumbar parte de la vivienda de la congresista.