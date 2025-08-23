¡No tienen preparación y quieren ganar lo mismo!: Carlincatura retrata cómo congresistas buscan mismos beneficios que juez supremo

La Carlincatura de hoy sábado 23 de agosto, expone la incongruencia entre la preparación que se exige para ser juez supremo y las mínimas condiciones que son requeridas para ser congresista. Mientras que un juez necesita estudios, experiencia y una trayectoria impecable, los parlamentarios llegan al cargo sin mayores requisitos… pero reclaman los mismos beneficios y sueldos.

