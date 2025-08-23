HOYSuscripcion LR Focus

¡No tienen preparación y quieren ganar lo mismo!: Carlincatura retrata cómo congresistas buscan mismos beneficios que juez supremo

La Carlincatura de hoy denuncia la gran desigualdad entre los exigentes requisitos para ser juez supremo y la facilidad con la que se accede al Congreso.

Carlincatura de hoy sábado 23 de agosto. Foto: composición LR
Carlincatura de hoy sábado 23 de agosto. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy sábado 23 de agosto, expone la incongruencia entre la preparación que se exige para ser juez supremo y las mínimas condiciones que son requeridas para ser congresista. Mientras que un juez necesita estudios, experiencia y una trayectoria impecable, los parlamentarios llegan al cargo sin mayores requisitos… pero reclaman los mismos beneficios y sueldos.

Carlincatura del 23 de agosto de 2025<br><br>

Carlincatura del 23 de agosto de 2025

