¡No tienen preparación y quieren ganar lo mismo!: Carlincatura retrata cómo congresistas buscan mismos beneficios que juez supremo
La Carlincatura de hoy denuncia la gran desigualdad entre los exigentes requisitos para ser juez supremo y la facilidad con la que se accede al Congreso.
La Carlincatura de hoy sábado 23 de agosto, expone la incongruencia entre la preparación que se exige para ser juez supremo y las mínimas condiciones que son requeridas para ser congresista. Mientras que un juez necesita estudios, experiencia y una trayectoria impecable, los parlamentarios llegan al cargo sin mayores requisitos… pero reclaman los mismos beneficios y sueldos.
Carlincatura del 23 de agosto de 2025