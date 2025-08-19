Dina Boluarte: TC tomó decisión sobre demanda competencial para no investigar a la presidenta

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se refirió a la demanda competencial que presentó Dina Boluarte, que busca frenar las investigaciones en su contra mientras ejerza funciones como la jefa de Estado del Perú. En ese sentido, durante una entrevista para RPP, Pacheco señaló que en el TC tienen una "decisión tomada" y que la resolución no "mira a la mandataria, sino a quien sea el presidente de la República".

La jefa de Estado presentó una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para frenar las investigaciones en su contra por los caso Rolex por el presunto delito de enriquecimiento ilícito; el caso Cofre por el supuesto delito de encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón; las muertes en protestas durante el inicio de su Gobierno en diciembre del 2022; el caso cirugías por el presunto delito de abandono de cargo y omisión de funciones.

"Puedo decir que ya terminó el debate. Estamos en etapa de firmas, que era lo que había costado llegar a ese acuerdo porque es un tema complejo que queríamos compaginar por un lado, que se pueda fiscalizar, pero por otro lado que no se pueda abusar de esa facultad que tiene el Ministerio Público, que es importantísima, pero que se tiene que ejercer de acuerdo al cargo que ejerce la quien esté en la presidencia de la República. Es una sentencia que no mira a la señora Boluarte simplemente, sino mira a quien sea el presidente de la República. Entonces, como decía, ya tenemos la decisión tomada", declaró.

Noticia en desarrollo...