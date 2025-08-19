Jaime Chincha critica al TC tras suspensión de investigaciones a Dina Boluarte: “Es un anexo del Congreso”

El periodista y conductor del programa 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda competencial de Dina Boluarte para que no sea investigada durante su mandato. El recurso presentado por la defensa de la presidenta "fue una medida para blindarse de las investigaciones", indicó Chincha.

"No solamente no podrá ser investigada, sino que en el fallo del Tribunal Constitucional, se suspenden las investigaciones iniciadas contra la presidenta de la República, conforme a la interpretación constitucional desarrollada previamente, quiere decir que el blindaje se ha consumado", agregó el periodista.

Boluarte Zegarra no podrá ser investigada por el caso Rolex (acusada de enriquecimiento ilícito), caso Cofre (supuesto delito de encubrimiento hacia Vladimir Cerrón), muertes durante las protestas en su contra, caso Cirugía (delito abandono del cargo y omisión de funciones).

"Los mismos que alientan que Dina Boluarte no sea investigada, que se han quedado calladitos todo este tiempo frente a la demanda competencial, son los mismos que estimularon las denuncias tanto contra Martín Vizcarra como contra Pedro Castillo", indicó el periodista.

Agregó que el cambio de la jurisprudencia con Boluarte, no hace más que confirmar que lo que opera en el Perú no es más que un pacto gubernamental que trabaja desde adentro del Congreso para proteger a la mandataria. "Debe quedar claro que el Tribunal Constitucional es un anexo del Congreso y por ende, de la señora Boluarte porque opera así. No han tomado en cuenta la jurisprudencia, es decir que ya había ocurrido (con Vizcarra y Castillo)", puntualizó Chincha.