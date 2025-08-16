HOYSuscripcion LR Focus

Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Elecciones 2026: JNE denunciará a partidos que presenten tachas maliciosas en inscripción de alianzas electorales

El JNE ha denunciado a un ciudadano que presentó tachas con fines ilícitos, advirtiendo que aplicará sanciones severas para proteger la equidad en las elecciones generales de 2026.

JNE advierte que denunciará ante la Fiscalía a quienes presenten tachas con fines dolosos durante la inscripción de partidos y alianzas electorales. Foto: difusión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que tomará medidas legales contra los partidos y organizaciones que presenten tachas con intenciones maliciosas durante la inscripción de alianzas políticas. La institución busca frenar prácticas que podrían distorsionar la participación democrática y afectar la transparencia de los procesos electorales.

La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) estará facultada para evaluar de manera inmediata la improcedencia de las tachas que evidencien acciones dolosas, sin necesidad de realizar audiencias. Esta disposición forma parte de la jurisprudencia reciente del JNE, que refuerza el principio de buena fe en los procedimientos de inscripción.

Se pondrá especial atención a los casos donde las denuncias se basen en reservas fraudulentas de nombres o denominaciones en registros públicos como SUNARP o INDECOPI. Ante estas situaciones, la DNROP podrá declarar la improcedencia de la tacha de manera inmediata y remitir la información a la Procuraduría del JNE y al colegio profesional del abogado que haya respaldado la denuncia, para que se determinen responsabilidades.

Además, el JNE ya ha presentado ante el Ministerio Público y su propia Procuraduría una denuncia contra un ciudadano que, de manera reiterada, habría interpuesto tachas con fines ilícitos y extorsivos. La entidad electoral enfatizó que se aplicarán sanciones con todo el rigor de la ley a quienes intenten manipular el proceso de inscripción y afectar la equidad en las elecciones generales de 2026.

Alianza entre Ahora Nación y Salvemos al Perú no va más

El partido Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau, anunció su retiro del proceso de inscripción de la alianza electoral con Salvemos al Perú, luego de que no se superaran ciertos impedimentos legales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La decisión se dio a conocer mediante un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) emitido el 15 de agosto.

El comunicado señala que, aunque se habían realizado esfuerzos para consolidar la unión, persistieron observaciones pendientes sobre la inscripción del partido Salvemos al Perú, como la inscripción de nuevos directivos y la modificación de su estatuto. Estas irregularidades impidieron que la inscripción de la alianza continuara con normalidad.

A pesar de no formalizar la alianza, Ahora Nación reafirmó su compromiso con la unidad, optando por fortalecer un frente social que agrupa a gremios como Construcción Civil, SUTEP, CGTP y otros sectores populares. El JNE aceptó el desistimiento de la inscripción tras la solicitud presentada por el personero legal de la alianza, Nelson Oswaldo Machuca Castillo.

