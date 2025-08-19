Tribunal Constitucional mantiene vigentes las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo

Al resolver la demanda de competencia presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público sobre las investigaciones por delitos penales a presidentes en el ejercicio de sus funciones, el Tribunal Constitucional deja vigentes los procesos penales seguidos al ex presidente Pedro Castillo. La sentencia emitida por el TC , que suspende las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte, solo tendrá efectos a partir de hoy.

Los casos anteriores, como el seguido al ex presidente Pedro Castillo, quién se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, seguirán su trámite en el Estado en que se encuentren. "La interpretación aquí establecida del artículo 117 de la Constitución Política regirá en adelante y deberá ser aplicada por el Ministerio Público y el Poder Judicial para los casos que se pudieran encontrar en trámite o que se presenten en el futuro".

En el caso de Martín Vizcarra ya no ejerce la presidencia en este momento. Por eso, mismo la decisión del TC suspende las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte al considerar que las prerrogativas del Ministerio Público y el Poder Judicial afectan las funciones del titular del Poder Ejecutivo.

"En virtud de los fundamentos expuestos, este Tribunal Constitucional concluye que las disposiciones fiscales y la resolución judicial cuestionadas en el presente proceso constitucional han menoscabado la competencia de la actual titular de la Presidencia de la República, prevista en el artículo 118.3 de la Constitución Política, así como las competencias y atribuciones que titulariza el Primer Mandatario y que integran el estatuto presidencial, afectando intensamente el ejercicio efectivo de la autoridad estatal", se lee en la resolución emitida el día de hoy.