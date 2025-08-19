HOYSuscripcion LR Focus

Acción Popular rechaza a Elvis Vergara y APP se queda sin Elio Riera | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Tribunal Constitucional mantiene vigentes las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo

La suspensión de las investigaciones solo se aplicará a los casos seguidos contra la presidenta Dina Boluarte, mas no a investigaciones en curso como la del exmandatario Pedro Castillo.

Pedro Castillo seguirá su juicio. Foto: difusión
Pedro Castillo seguirá su juicio. Foto: difusión

Al resolver la demanda de competencia presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público sobre las investigaciones por delitos penales a presidentes en el ejercicio de sus funciones, el Tribunal Constitucional deja vigentes los procesos penales seguidos al ex presidente Pedro Castillo. La sentencia emitida por el TC , que suspende las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte, solo tendrá efectos a partir de hoy.

Los casos anteriores, como el seguido al ex presidente Pedro Castillo, quién se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, seguirán su trámite en el Estado en que se encuentren. "La interpretación aquí establecida del artículo 117 de la Constitución Política regirá en adelante y deberá ser aplicada por el Ministerio Público y el Poder Judicial para los casos que se pudieran encontrar en trámite o que se presenten en el futuro".

En el caso de Martín Vizcarra ya no ejerce la presidencia en este momento. Por eso, mismo la decisión del TC suspende las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte al considerar que las prerrogativas del Ministerio Público y el Poder Judicial afectan las funciones del titular del Poder Ejecutivo.

"En virtud de los fundamentos expuestos, este Tribunal Constitucional concluye que las disposiciones fiscales y la resolución judicial cuestionadas en el presente proceso constitucional han menoscabado la competencia de la actual titular de la Presidencia de la República, prevista en el artículo 118.3 de la Constitución Política, así como las competencias y atribuciones que titulariza el Primer Mandatario y que integran el estatuto presidencial, afectando intensamente el ejercicio efectivo de la autoridad estatal", se lee en la resolución emitida el día de hoy.

Sala Suprema: sí es posible investigar al presidente Pedro Castillo

Sala Suprema: sí es posible investigar al presidente Pedro Castillo

Juez supremo Juan Carlos Checkley respalda decisión de investigar al presidente Pedro Castillo

Juez supremo Juan Carlos Checkley respalda decisión de investigar al presidente Pedro Castillo

Pedro Castillo: rechazan recurso de apelación para archivar investigación por organización criminal

Pedro Castillo: rechazan recurso de apelación para archivar investigación por organización criminal

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

Betssy Chávez no se presenta en juicio oral: abogado denuncia que exministra "durmió en un pasillo porque fue amenazada"

Betssy Chávez no se presenta en juicio oral: abogado denuncia que exministra "durmió en un pasillo porque fue amenazada"

Martín Vizcarra reaparece durante audiencia tras dictarse prisión preventiva en su contra: "Espero que se pueda revertir"

Martín Vizcarra reaparece durante audiencia tras dictarse prisión preventiva en su contra: "Espero que se pueda revertir"

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

