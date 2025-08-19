Lida Asencios Trujillo y Carlos Reyes Pareja fueron elegidos como los nuevos representantes de las universidades públicas ante el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Asencios Trujillo, rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, ha sido una de las principales defensoras de la ley que debilitó a la institución, participando activamente en actividades junto a congresistas y exmagistrados del Tribunal Constitucional en defensa de los cambios en la Sunedu.

Su cercanía con promotores de la contrarreforma y su rol como presidenta de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) evidencian su postura a favor de la reconfiguración del sistema universitario.

La elección se realizó mediante votación entre los rectores de universidades públicas licenciadas, en lugar del concurso público establecido por la Ley Universitaria antes de la contrarreforma. Ambos asumirán sus funciones en febrero de 2026 y podrían convertirse en superintendentes de la entidad, lo que marca el regreso de los rectores al órgano encargado de la supervisión de las universidades, similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Este cambio evidencia claros conflictos de interés y el debilitamiento de la reforma universitaria implementada en años anteriores. Además, la elección se da a pesar de que la Ley que reconfiguró la Sunedu precisa que uno de los impedimentos para ser miembro del Consejo Directivo es que sean autoridades, directivos, representantes legales, apoderados o asesores de universidades. En caso que lo sean deben haber cesado en dicha actividad.