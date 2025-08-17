HOYSuscripcion LR Focus

Política

¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

El caricaturista anticipa un posible escenario relacionado con las investigaciones a la jefa de Estado por más de 50 muertes en protestas.

El caricaturista ironiza la ley de amnistía promulgada por el Gobierno que favorece a los violadores de derechos humanos. Foto: Composició/LR
El caricaturista ironiza la ley de amnistía promulgada por el Gobierno que favorece a los violadores de derechos humanos. Foto: Composició/LR

El Heduardicidio de hoy, domingo 17 de agosto, expone las posibles maniobras que prepararía el Gobierno de Dina Boluarte, luego de promulgar la Ley de Amnistía que favorece a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. El caricaturista alerta un eventual escenario sobre las investigaciones en contra de la jefa de Estado por las más de 50 muertes en protestas contra su mandato entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

