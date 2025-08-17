¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía
El caricaturista anticipa un posible escenario relacionado con las investigaciones a la jefa de Estado por más de 50 muertes en protestas.
El Heduardicidio de hoy, domingo 17 de agosto, expone las posibles maniobras que prepararía el Gobierno de Dina Boluarte, luego de promulgar la Ley de Amnistía que favorece a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. El caricaturista alerta un eventual escenario sobre las investigaciones en contra de la jefa de Estado por las más de 50 muertes en protestas contra su mandato entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
