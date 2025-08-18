Un Estado sin recaudación: Carlincatura ironiza sobre leyes aprobadas desde el Congreso que atentan contra la economía

La Carlincatura de hoy, 18 de agosto, expone como ciertas iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la República generan una fuerte afectación a la recaudación estatal. En la imagen se puede leer el nombre de una de estas leyes apoyadas por el Parlamento y el efecto que tendría sobre la condición fiscal del país. Además, se observa a dos personajes del Congreso ignorando las observaciones técnicas realizadas por instituciones dedicadas al cuidado económico.

