Un Estado sin recaudación: Carlincatura ironiza sobre leyes aprobadas desde el Congreso que atentan contra la economía
El caricaturista expuso como cierta iniciativa propulsada por el Congreso de la República generará un fuerte golpe a la recaudación estatal permitiendo liberar de impuestos a grandes empresas.
La Carlincatura de hoy, 18 de agosto, expone como ciertas iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la República generan una fuerte afectación a la recaudación estatal. En la imagen se puede leer el nombre de una de estas leyes apoyadas por el Parlamento y el efecto que tendría sobre la condición fiscal del país. Además, se observa a dos personajes del Congreso ignorando las observaciones técnicas realizadas por instituciones dedicadas al cuidado económico.
