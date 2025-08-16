Monseñor Garcia Camader: "Las autoridades no deben caminar en la indiferencia, sino servir al pueblo"

Durante la Semana Social, organizada por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y el Instituto Bartolomé de las Casas, la Iglesia católica peruana lanzó un mensaje directo a las autoridades. Les pidió actuar con sensibilidad y compromiso frente a los desafíos del país, evitando la indiferencia ante las demandas sociales.

El encuentro reunió a más de 20 obispos de todas las regiones del Perú, junto a dirigentes populares, líderes de comunidades amazónicas y representantes del empresariado. Todos participaron en mesas de diálogo orientadas por la ética cristiana y el compromiso con el bien común.

Monseñor Carlos García Camader, presidente de la CEP, destacó la importancia de generar propuestas concretas para fortalecer la democracia y la convivencia. “Pienso que fundamentalmente deben surgir pensamientos y aportes para la sociedad peruana, para vivir en democracia y caminar juntos en esperanza”, afirmó.

Consultado sobre las críticas ciudadanas hacia las autoridades, García Camader subrayó: “A las autoridades peruanas les diría que no debemos caminar en la indiferencia. Al contrario, seamos sensibles: estamos al servicio del pueblo”.

Por su parte, el vicepresidente de la CEP declaró a La República que el compromiso de los ciudadanos debería constar “en no ceder a la corrupción”. Añadió que “la acción concreta es reforzar los valores de la verdad, la solidaridad, la cercanía, el respeto. Son valores que debemos salvaguardar”. Respecto al rol de los jóvenes, sostuvo que “la educación debe preparar a los jóvenes para la vida en los hechos reales y concretos”. Sobre la situación política actual, agregó: “Quisiéramos que, a partir de los límites que se están imponiendo —porque eso es lo que están haciendo—, se sancione a los responsables de esta especie de condicionamiento electoral”.

Asimismo, el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rocco enfatizó el papel de la Iglesia en la formación de los laicos en la política: “Tenemos que fortalecer la formación, es el clamor a los obispos. Nos ponemos a criticar a los políticos, pero son gente que no está preparada. Es tarea de la Iglesia formar a los laicos que están en política, y debemos formarlos con la pedagogía del Éxodo, que ve la tristeza de su pueblo”.

Agregó que, siguiendo el mensaje de León XIV, “debemos poner en el centro a Cristo, nuestra esperanza, dando testimonio de Él, como hicieron los santos peruanos que con sus vidas hablan de la presencia vigorosa de su pueblo”. Según Rocco, “caminar llevando vida es la tarea de la Iglesia. Jesús les pedía a los sacerdotes ser predicadores de esperanza. Una esperanza que nos dice que no es la muerte, la última palabra, sino la vida”. Finalmente, insistió en la misión social de la Iglesia: “Anunciar a los pobres la buena nueva. Por Cristo todos volverán a la vida, cada uno en su ámbito”.

Con esta convocatoria, la Iglesia católica en el Perú buscó reafirmar su compromiso con el diálogo plural y con la construcción de soluciones colectivas frente a la empeorada situación nacional. Recordó que la responsabilidad de transformar la realidad recae también en quienes ejercen cargos públicos.