Yessenia Lozano indicó durante sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que no contaba con maestría. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro I no sancionará a Yessenia Lozano, autodenominada la 'hija política' de César Acuña, quien vulneró el principio de neutralidad electoral por colocar una foto del líder de Alianza para el Progreso (APP) en su oficina en el Congreso.

La decisión se tomó basándose en el Reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual señala que la primera infracción solo implica la notificación al Ministerio Público, la Contraloría Nacional de la República y a la entidad donde labora el funcionario denunciado para que “procedan conforme a sus atribuciones”.

En caso de que la 'hija política' de César Acuña vuelva a cometer una segunda infracción a las leyes electorales, el JEE impondrá una amonestación o una multa económica de hasta 100 UIT.

Según la resolución del JEE de Lima Centro I, Lozano infringió el numeral 32.2.4 el que establece la prohibición de hacer propaganda política a favor o en contra de agrupaciones o candidatos durante el periodo electoral que empezó con la convocatoria de las Elecciones Generales de 2026.

La entidad también señaló que el Centro de Modalidades Formativas del Congreso, despacho liderado por Yessenia Lozano, debe garantizar que se cumpla la neutralidad, ya que "tiene como función principal la formación profesional y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes a través de experiencias reales".

Asimismo, se consideró como elemento agravante que Lozano Millones ocupe actualmente el cago de personera legal alterna nacional del partido de Acuña, pues se argumenta que "le es inherente al cargo que ostenta, el conocimiento de las normas que rigen en todo proceso electoral tal es el caso, de las Elecciones Generales 2026".

Yessenia Lozano defendió la presencia del cuadro en su oficina

A pesar de su notoria falta, Yessenia Lozano justificó la presencia del cuadro del líder de APP en su oficina, señalando que es normal que en los despachos de los trabajadores del hemiciclo se encuentren fotografías que hacen referencia a sus seres queridos o personajes que admiran.

“En las oficinas de los servidores públicos, es usual que estos guarden fotografías de seres queridos, personajes que admiran e incluso imágenes religiosas, las que corresponden a su esfera privada”, declaró.

Lozano se respaldó en que no se le encontró en medio de una convocatoria o campaña a favor de Acuña dentro de las instalaciones del Legislativo, por lo cual no estaría buscando beneficiar a la agrupación.

"La simple presencia de un cuadro con una imagen de un líder político, sin un acto activo de convocatoria, persuasión o adhesión, no constituye proselitismo político. No se ha demostrado intención en beneficiar a un partido o influenciar electores", comentó.

JNE tampoco sancionó a César Acuña por infringir neutralidad electoral

En abril de este año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió no sancionar a César Acuña por, presuntamente, infringir el principio de neutralidad que las autoridades, en su caso, como gobernador regional de La Libertad, deben mantener tras la convocatoria a las Elecciones Generales 2026.

La investigación se aperturó tras la circulación de un video donde se muestra a Acuña bailando canciones de sus campañas políticas durante la inauguración de un colegio inicial en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Además de absolver al líder de APP, el JNE archivó el caso.

Tras saberse esto, César Acuña declaró ante la prensa, mostrándose satisfecho con la resolución, que el hecho por el cual se le denunció fue un error que no iba contra las leyes electorales. "Lo que denunciaron, lo que evaluaron, fue un error en algo que no era, no iba contra la ley electoral", comentó.