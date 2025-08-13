El último video de Martín Vizcarra antes de su prisión preventiva

El expresidente Martín Vizcarra publicó un video en su cuenta de TikTok, el cual se grabó antes de que se dictara su sentencia de prisión preventiva. En el video, señala que ya conocía el resultado debido a que la resolución ya estaba firmada con anticipación, y advierte que esta situación se trata de un asunto político. Además, señaló que detrás de esta decisión hay un "pacto mafioso" que estaría gobernando el Perú desde las sombras y que controla todas las instituciones del Estado.

Estas declaraciones se dieron luego de que el Poder Judicial ordenara cinco meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber recibido sobornos de más de S/2 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

"Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto yo ya lo sabía hace dos días porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado. Porque esto ya no se trata de justicia, se trata de política. Hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado, y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial", dijo.

Asimismo, indicó que esta situación no es nueva para él, ya que fue vacado de la presidencia en 2020, ha sido inhabilitado por el Congreso en tres ocasiones y lo sacaron del partido Perú Primero, que él mismo fundó. Por ese motivo, criticó que ahora lo hayan detenido sin tener una sentencia ni una condena.

"Ahora ya no se trata de Martín Vizcarra, ahora se trata del peligro de que este pacto corrupto y mafioso se adueñe de todo nuestro país. Por eso hay que advertir a la comunidad internacional", expresó.