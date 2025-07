La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas sigue administrativa y legalmente destituida, de acuerdo con información y documentos de la Junta Nacional de Justicia obtenidos por La República. Según la Ley para que una resolución pierda sus efectos esta debe ser notificada al administrado, en este caso la referida fiscal suprema, y esa resolución tiene que ser anotada en su legajo personal.

Pero, resulta que en el legajo personal de Patricia Benavides solo aparece notificada y consignado la Resolución N.º 231-2025-JNJ en el procedimiento disciplinario 001-2024 de nulidad de oficio, mientras que se mantiene vigente la destitución contenida en la Resolución N.º 051-2025-PLENO-JNJ de fecha 22 de enero de 2025. De acuerdo con nuestras fuentes, falta la resolución que acogió el pedido de reconsideración de Benavides.

Para entender mejor este lío debe tenerse en cuenta Patricia Benavides Vargas fue objeto de dos destituciones. Mediante la Resolución 089-2024-PLENO del 23 de mayo de 2024 se le impuso la primera destitución por la irregular remoción de la fiscal suprema Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana Enma Benavides. Este caso se encontraba archivado y judicializado, pese a lo cual, la JNJ dispuso su nulidad de oficio mediante la resolución 231-2025-JNJ que tiene fecha12 de junio de 2025, pero que fue firmada el 13 de junio de 2025.

Esta resolución concluye señalando: Se cancele y deje sin efecto las medidas disciplinarias de DESTITUCIÓN impuestas a las administradas LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS por su actuación como FISCAL DE LA NACIÓN (…), quedando rehabilitados sus respectivos títulos para su inmediata reincorporación a sus instituciones, siempre y cuando no exista mandato judicial o administrativo en contrario.

La reconsideración de la segunda destitución

Patricia Benavides y su abogado Jorge del Castillo en audiencia en la JNJ

Pues bien, el 25 de enero de 2025, a Benavides Vargas se le había impuesto una segunda destitución mediante la resolución N.º 051-2025-Pleno-JNJ, en el proceso disciplinario consignado como 001-2024-A. Contra esta segunda destitución, los abogados presentaron un recurso de reconsideración. Este caso fue revisado por el pleno de la JNJ el 9 de junio de 2025 con participación de todos los consejeros

Por mayoría, el pleno de la JNJ acordó anular la destitución de enero de 2025 e imponerle una sanción menor de suspensión en el ejercicio de la función pública por 60 días. El acuerdo fue sustentado por el consejero Jaime de la Puente y respaldado por Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Cayo Galindo, German Serkovich y Víctor Chanduvi. El consejero, ex presidente del Poder Judicial, Francisco Távara emitió un voto en contra.

Sin embargo, sobre este primer acuerdo no hay una resolución, en todo caso, aun no es notificada, dicen nuestras fuentes. En el legajo personal de Patricia Benavides no aparece consignada la resolución que acogió su reconsideración. De tal suerte, que cuando se produce la notificación de la reincorporación de Benavides como fiscal de la Nación, aun tenía una destitución activa. Por tanto, la resolución era inejecutable al existir un mandato administrativo en contrario.

¿Qué pasó allí? Debe tenerse en cuenta que el caso Patricia Benavides provocó la renuncia de la secretaria general de la JNJ, Giovanna Diaz Revilla, director general, Joel Bolivia Revolledo y la jefa de administración y finanzas, Elizabeth Valdivia Gutarra. La secretaria general de la JNJ no participó en la Sesión Plenaria Extraordinaria de la JNJ del lunes, 9 de junio de 2025, en audiencia reservada, donde se decidió reincorporar a Benavides como fiscal de la Nación. Su renuncia se hizo efectiva a partir del 16 de junio de 2025.

Contradicciones

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza y los fiscales supremos no estaban en condiciones de cometer desacato alguno

La JNJ debe emitir una resolución que recoja el acuerdo del mismo 9 de junio que varió la destitución de Patricia Benavides por la sanción menor de suspensión por 60 días. Esa resolución debe precisar en qué fechas, se cumplió la sanción menor y darse por cumplida, para que la ex fiscal de la Nación recupere plenamente sus funciones y atributos como fiscal suprema titular. Mientras eso no suceda, administrativa y legalmente, sigue destuida.

El artículo 45 de la Ley Orgánica de la JNJ precisa que: Las resoluciones de destitución se ejecutan en forma inmediata, para que el miembro no desempeñe función judicial o fiscal alguna, desde el día siguiente de la publicación de la resolución en la página web institucional de la Junta Nacional de Justicia o la notificación en forma personal en el domicilio consignado o en el correo electrónico autorizado por el miembro destituido, lo que ocurra primero. La interposición del recurso de reconsideración no suspende la ejecución de la resolución de destitución.

Luego, el artículo 16 de la Ley de Procedimiento General Administrativo indica: El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. Al no haber notificación del resultado del recurso de reconsideración, la destitución por el caso del fiscal Luis Zapata Gonzáles sigue vigente. De tal situación, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza no tenia la posibilidad de cometer desacato al negarse a entregar la titularidad del Ministerio Público en contra de las leyes.