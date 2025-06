Tomás Gálvez: JNJ rehabilita título de Fiscal Supremo Titular y regresa al Ministerio Público

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituyó el título de Fiscal Supremo Titular a Tomás Aladino Gálvez Villegas, en cumplimiento de una orden emitida por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima. La decisión responde a un proceso de amparo presentado por el magistrado, con el que buscaba anular la sanción disciplinaria que lo había apartado del cargo el pasado 23 de abril de 2021.

Durante la sesión presidida por el doctor Gino Ríos Patio, la JNJ también resolvió eliminar del registro personal de Gálvez la sanción que se le había impuesto. Cabe señalar que estuvo vinculado al caso 'Cuellos Blancos del Puerto', así como a hechos incompatibles con su cargo como fiscal y a acciones que vulneraron la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Tomás Gálvez regresa al Ministerio Público

Tomás Gálvez, destituido por sus vínculos con la organización criminal 'Cuellos Blancos del Puerto', anunció su regreso al Ministerio Público y renunció a su candidatura presidencial por el partido "Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!". A través de X, señaló que el 11 de junio, acudió a la Fiscalía para solicitar su reincorporación tras la orden del Tribunal Constitucional. "Acudiré a la Fiscalía de la Nación a solicitar mi reincorporación ordenada por el TC. Luego daré una conferencia de prensa en el Hotel Bolívar, donde informaré mi decisión de regresar al Ministerio Público y renunciar al proyecto político", precisó.

En esa misma publicación, reconoció que su candidatura no logró resultados al no aparecer en las encuestas, a diferencia de figuras como el expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado pero aún relevante en el respaldo popular. Aunque mantiene su afiliación registrada en el padrón del partido ante el JNE, ya había presentado su renuncia el 13 de mayo, aunque finalmente no se formalizó, lo que obligó al Registro de Organizaciones Políticas a restablecerla.

Gálvez y el caso 'Cuellos Blancos'

Gálvez fue señalado en el escándalo de 'Cuellos Blancos del Puerto', una red de corrupción judicial destapada en 2018. Su nombre apareció en varios audios filtrados por IDL-Reporteros, donde se evidencian conversaciones con personajes del caso, como el exjuez César Hinostroza. En estas grabaciones se mencionan coordinaciones para favorecer nombramientos y decisiones judiciales, lo que levantó sospechas sobre su presunta participación en una organización criminal dedicada a manipular el sistema de justicia en beneficio de intereses particulares.

A raíz de estas revelaciones, en julio de 2020, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Gálvez por delitos como tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y pertenencia a organización criminal. Aunque el Congreso archivó la denuncia, su imagen quedó severamente afectada, y fue destituido en 2021 por la Junta Nacional de Justicia.