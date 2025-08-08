Corte IDH resaltó que aquellos en situación vulnerable, así como de niños, niñas y adolescentes deben de ser responsabilidad de los Estados, cuando su familia no pueda ocuparse de ellos. | Foto: Universidad Católica San Pablo

Corte IDH resaltó que aquellos en situación vulnerable, así como de niños, niñas y adolescentes deben de ser responsabilidad de los Estados, cuando su familia no pueda ocuparse de ellos. | Foto: Universidad Católica San Pablo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves 7 de agosto, en una decisión sin precedentes, que el cuidado de las personas es un derecho que debe ser garantizado por los Estados.

El máximo órgano judicial continental señaló que "el cuidado se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente".

En este sentido, los Estados deben garantizar el acceso a cuidados de las personas en situación vulnerable, así como de niños, niñas y adolescentes cuando estos "no puedan ser brindados por su familia", declaró la Corte al emitir una opinión consultiva solicitada en enero de 2023 por Argentina.

Corte IDH afirma que el cuidado de las personas es un derecho

El tribunal sostuvo que "existe un derecho autónomo al cuidado", pero este también se deriva de normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"El derecho a ser cuidado implica que todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad", señaló la Corte con sede en San José.

"Estas atenciones deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural", añadió.

El derecho a ser cuidado: un rol asignado a las mujeres

El tribunal destacó que, por estereotipos y patrones socioculturales, las labores de cuidado no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres "en una proporción tres veces superior a los hombres".

"Esta distribución inequitativa es un obstáculo para el ejercicio de los derechos al trabajo, a la seguridad social y a la educación de mujeres, niñas y adolescentes", por lo que los Estados deben adoptar medidas para revertir esta situación.

Además, quienes cumplen tareas de cuidado sin remuneración "deben gozar progresivamente de garantías mínimas de seguridad social", dijo la Corte.

"Con la decisión de la Corte IDH se salda una deuda histórica en una sociedad que nunca entendió el cuidado como un derecho, sino como un rol asignado a las mujeres", dijo Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la ONG Centro de Derechos Reproductivos, en un comunicado.

Esta es la primera vez que un tribunal internacional es consultado sobre el derecho al cuidado. Las audiencias previas para emitir esta opinión tuvieron una masiva participación de oenegés y otras instituciones, con la presentación de 129 observaciones escritas.

La Corte IDH es una institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene jurisdicción sobre una veintena de Estados de la OEA que han reconocido su competencia contenciosa.