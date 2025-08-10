Una defensa remota: Carlincatura ironiza cómo el Congreso ratificó la soberanía de Santa Rosa
El caricaturista satiriza cómo el Parlamento, con varios de sus miembros de manera virtual, ratificó la soberanía del distrito de Santa Rosa, tras las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La Carlincatura de hoy, domingo 10 de agosto, ironiza la defensa del Congreso a la soberanía del distrito de Santa Rosa en la Isla Chinería en Loreto, luego de que, la gran mayoría de parlamentarios, de manera virtual, respaldaron las acciones del Gobierno en defensa del territorio peruano. Esto se dio tras las acusaciones del presidente del Colombia, Gustavo Petro, en la que denunció al país de, supuestamente, copar tierras colombianas y haber infringido el Protocolo de Río de Janeiro.
Caricatura política de Carlincatura del 10 de agosto de 2025