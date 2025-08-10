HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Una defensa remota: Carlincatura ironiza cómo el Congreso ratificó la soberanía de Santa Rosa

El caricaturista satiriza cómo el Parlamento, con varios de sus miembros de manera virtual, ratificó la soberanía del distrito de Santa Rosa, tras las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Carlincatura del domingo 10 de agosto del 2025 sobre el Congreso y la Isla Santa Rosa. Foto: Composición/LR
Carlincatura del domingo 10 de agosto del 2025 sobre el Congreso y la Isla Santa Rosa. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 10 de agosto, ironiza la defensa del Congreso a la soberanía del distrito de Santa Rosa en la Isla Chinería en Loreto, luego de que, la gran mayoría de parlamentarios, de manera virtual, respaldaron las acciones del Gobierno en defensa del territorio peruano. Esto se dio tras las acusaciones del presidente del Colombia, Gustavo Petro, en la que denunció al país de, supuestamente, copar tierras colombianas y haber infringido el Protocolo de Río de Janeiro.

Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 10 de agosto de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 10 de agosto de 2025

Notas relacionadas
¿Cómo llegar a Isla Santa Rosa y en cuánto tiempo? Opciones para viajar a zona del Perú reclamada por Colombia

¿Cómo llegar a Isla Santa Rosa y en cuánto tiempo? Opciones para viajar a zona del Perú reclamada por Colombia

LEER MÁS
Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

LEER MÁS
Sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

Sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

LEER MÁS
Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

LEER MÁS
Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

LEER MÁS
Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

LEER MÁS
Pedro Castillo podría participar en las elecciones congresales de 2026 al no estar inhabilitado, aseguran especialistas

Pedro Castillo podría participar en las elecciones congresales de 2026 al no estar inhabilitado, aseguran especialistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota