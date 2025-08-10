Una defensa remota: Carlincatura ironiza cómo el Congreso ratificó la soberanía de Santa Rosa

Carlincatura del domingo 10 de agosto del 2025 sobre el Congreso y la Isla Santa Rosa. Foto: Composición/LR

Carlincatura del domingo 10 de agosto del 2025 sobre el Congreso y la Isla Santa Rosa. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 10 de agosto, ironiza la defensa del Congreso a la soberanía del distrito de Santa Rosa en la Isla Chinería en Loreto, luego de que, la gran mayoría de parlamentarios, de manera virtual, respaldaron las acciones del Gobierno en defensa del territorio peruano. Esto se dio tras las acusaciones del presidente del Colombia, Gustavo Petro, en la que denunció al país de, supuestamente, copar tierras colombianas y haber infringido el Protocolo de Río de Janeiro.