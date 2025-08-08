HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investiga amenazas contra profesor que denunció pésimas condiciones educativas en Loreto y fue sacado del puesto

Docente expuso en un video la paupérrima infraestructura educativa en las comunidades amazónicas. No descarta dejar la enseñanza tras la anulación de su contrato.

Docente rechaza que su documentación de educador sea falsa. Foto: Yazmín Araujo - La República / difusión.
Docente rechaza que su documentación de educador sea falsa. Foto: Yazmín Araujo - La República / difusión.

El Ministerio Público abrió una investigación por las presuntas amenazas de muerte contra el docente César Arirua Tapullima. Como se recuerda, el educador denunció que los amedrentamientos iniciaron tras exponer las precarias condiciones de las escuelas de las comunidades amazónicas de Loreto. Y peor aún, tras ello, su contrato de profesor fue anulado.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto. Según comunicado del Ministerio Público, las amenazas podrían ser un acto en agravio de "un defensor de derechos humanos, así como de vulneración del derecho a la educación de las niñas y niños".

PUEDES VER: “El abandono es total”: exalcalde denuncia ausencia del Estado en Santa Rosa tras convertirse en distrito



César Arirua era docente bilingüe de la institución educativa 601761 en la comunidad nativa de Lagartococha, distrito de Urarinas, provincia de Loreto. El 23 de junio, en un video expuso las precarias condiciones de su escuela, sin servicios básicos y sin un techo en medio de la selva. El 17 de julio, su contrato fue anulado por supuesta documentación irregular.

Fiscalía investiga anulación de contrato

El Ministerio Público informó que también investigará la anulación del contrato. Por ello, se solicitará información al Ministerio de Educación y la UGEL Nauta. En un comunicado, el Ministerio de Educación señaló que se detectó documentación falsa en el expediente del profesor, pero él rechaza esta afirmación.

Arirua afirma que culminó sus estudios en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en 1992 pero que, por la antigüedad, no figura en la Sunedu. Al momento de la anulación de su contrato, el docente estudiaba en una universidad mexicana para regularizar su situación académica.

Al profesor le llama la atención que trabajó sin problemas los últimos 18 años, sin objeciones a su documentación, la cual surgió recién tras su denuncia. “Me hacen un daño la Ugel cuando dice que presenté documentos falsos”, afirma.

Profesor no descarta dejar la enseñanza

César Arirua Tapullima acudió este viernes 8 de agosto al Ministerio Público a brindar su primera declaración. Se comunicó vía telefónica con La República, no descarta dejar la educación y espera que le reconozcan sus derechos laborales adquiridos.

Mencionó que las autoridades de Urarinas le piden volver, pero es complicado. Incluso un exalumno en Lima le ha tendido la mano para que pueda abrirse un nuevo campo de trabajo en la capital. “Mi exalumno me dice: ‘Me da pena lo que te hacen profesor. Haces justicia para los demás y mira en lo que estás parando’”.

